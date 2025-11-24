Santilli busca apoyo en Misiones: reunión clave con Passalacqua por las reformas de Milei

En la segunda etapa del gobierno de Javier Milei, marcada por la búsqueda de acuerdos legislativos para avanzar con las reformas, continúan los encuentros con referentes y gobernadores de las diversas provincias. El martes Diego Santilli tiene previsto reunirse con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua. El encuentro es parte de la estrategia oficialista de avanzar con acuerdos con los espacios provinciales para construir mayoría en el Congreso. El gobierno de Milei avanza en consolidar las alianzas para sostener la agenda de reformas en esta nueva etapa de gestión. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
El ministro del Interior sigue su gira por provincias para garantizar que los votos estén en el Congreso cuando empiecen las sesiones extraordinarias en diciembre.
Hace 23 minutos
El Gobierno presentará la Policía Migratoria bajo la órbita del Ministerio de Seguridad
La presentación de la nueva fuerza, llamada Agencia Nacional de Migraciones, tendrá lugar este martes en la Oficina Nacional de Migraciones.
Patricia Bullrich asumirá el 10 de diciembre su banca en el Senado.
Hace 1 hora
Solo 1 de las 3 reformas que Milei enviará al Congreso tiene apoyo en la sociedad
La consultora Giacobbe y Asociados hizo un sondeo respecto a las reformas laboral, previsional y tributaria que el Presidente enviará a las dos Cámaras.
Hace 1 hora
El acuerdo comercial con Estados Unidos deberá pasar por el Congreso
Germán Martinez, jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, informó que especialista en la materia analizarán en el Congreso en el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos.
"El acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos tiene que ser enviado al Congreso para su análisis y discusión. Este martes a las 12 hs la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados recibirá a especialistas en la materia para que aporten su mirada", sostuvo el diputado en su cuenta de X.
Hace 2 horas
Gray acusó a Javier Milei de "abandonar a la industria"
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, cuestionó al gobierno de Javier Milei por dejar de lado la protección industrial e impulsar una "apertura total" a las importaciones.
"El Gobierno de @JMilei dice que "la mejor política industrial es la que no existe" y defiende la apertura total. Abandonar a la industria nacional frente a una avalancha de importaciones, no es libertad, es dejar la producción nacional a la deriva y cientos de trabajadores en la calle. No podemos permitir que se desmantele el tejido productivo del país", apuntó el jefe comunal en su cuenta de X.
Hace 6 horas
Asesor de Milei contó los cinco capítulos que tendrá la reforma laboral
Mientras el Gobierno de Javier Milei avanza con una nueva reforma laboral para enviar al Congreso, el secretario Gremial de la CGT, Osvaldo Lobato, advirtió que la central obrera debe adoptar una postura “de confrontación” y anticipó un escenario de fuerte conflicto con el oficialismo.
Hace 8 horas
Juan Schiaretti será operado del corazón
El exgobernador de Córdoba anunció que se someterá a una intervención cardíaca programada para reemplazar la válvula aórtica mediante cateterismo. La operación será en la ciudad de Buenos Aires.
Juan Schiaretti será operado del corazón: su estado de salud
Hace 9 horas
“Provocación y retroceso”: duras críticas a la designación del militar Presti en Defensa
La decisión de nombrar a Carlos Presti como ministro de Defensa generó distintas repercusiones entre oficialismo y oposición, con cuestionamientos de la UCR, críticas de ex ministros y defensas desde el gobierno de Javier Milei. Habló Estela de Carlotto.
“Provocación y retroceso”: fuertes cruces por la designación del militar Presti en Defensa
Hace 10 horas
Santilli busca apoyo en Misiones: reunión con Passalacqua clave para las reformas de Milei
El martes, el flamante ministro Diego Santilli tiene previsto reunirse con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua. El encuentro es parte de la estrategia oficialista para construir una mayoría en el Congreso que respalde los proyectos libertarios.
La encuentro con Passalacqua es clave porque el mandatario misionero responde al liderazgo de Carlos Rovira, referente de la política local, cuyo espacio cuenta con cuatro diputados y dos senadores en el Congreso. Ese bloque será fundamental en la negociación para imponer la agenda de reformas del gobierno de Milei.
Hace 11 horas
Efecto Milei: con 38% de aumento, la carne fue el alimento que más subió en el NEA
Segú un informe del INDEC, desde la Defensoría de Formosa solicitaron que el Gobierno nacional desregular la cadena productiva y así revisar precios internos para aliviar el impacto en los hogares formoseños.
Pese a que Milei se embandera de la baja de la inflación, los alimentos cobraron un lugar importante dentro de la economía familiar, y la carne no escapa de eso. Este alimento es el que más aumentó en lo que va de 2025 en el Nordeste Argentino (NEA), integrado por las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones según informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Hace 12 horas
La mentalidad de Milei y la apuesta por sostener una precaria alianza de clases
El gobierno ve a la oposición en ruinas y a la economía estable. La batalla cultural, el boom de deuda empresaria y el peso determinante de la AUH. El informe que intenta discutirle a Milei el apoyo del precariado.
Para la nueva etapa, contrató los servicios del rabino uruguayo Richard Kaufmann. Renacido después del 26 de octubre, Javier Milei busca apoyo espiritual para la fase del reformismo permanente que Mauricio Macri vio volar por los aires antes de tiempo. El presidente conoció a Kaufmann en abril de 2024, la primera vez que visitó el Muro de los Lamentos. Los presentó Axel Wahnish, el rabino personal que el presidente decidió nombrar como embajador en Israel. Ahora Kaufmann entrena a Milei para dominar su polo negativo, regular el ego interior y controlar el orgullo, algo que está mal visto en la tradición del judaísmo ortodoxo y no sirve en política.
Hace 13 horas
Rechazo y alarma por la decisión de Milei de poner a un militar a cargo de Defensa
Milei decidió romper el consenso democrático seguido desde 1983 y puso a un militar a cargo del Ministerio de Defensa. La designación del general Presti generó el rechazo de la dirigencia política y de organismos de derechos humanos.
La decisión de Javier Milei de poner al jefe del Ejército, teniente general Alberto Presti, a cargo del ministerio de Defensa en reemplazo de Luis Petri generó alarma y muestras de rechazo entre la dirigencia política y de organismos de derechos humanos. Es la primera vez desde el retorno de la democracia, en 1983, que un militar ocupa la conducción de la defensa nacional, un hecho que el Gobierno orientó en la idea de una reinvindicación del rol de las Fuerzas Armadas. Se trata de un debate saldado, que ni siquiera ya existía dentro de las fuerzas en actividad, que en cambio sí penan por los malos salarios que generaron una gran cantidad de bajas. "Es un enorme retroceso para la democracia argentina y para las Fuerzas Armadas como institución", sostuvo el ex ministro Agustín Rossi, quien preside la comisión de Defensa del PJ. La agrupación HIJOS recordó que el nuevo ministro es hijo de Carlos Presti, quien encabezó el regimiento de Infantería 7 de La Plata durante la dictadura y murió imputado de secuestros, desapariciones y torturas.