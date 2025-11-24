Santilli busca apoyo en Misiones: reunión clave con Passalacqua por las reformas de Milei

Germán Martinez, jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, informó que especialista en la materia analizarán en el Congreso en el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos.





"El acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos tiene que ser enviado al Congreso para su análisis y discusión. Este martes a las 12 hs la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados recibirá a especialistas en la materia para que aporten su mirada", sostuvo el diputado en su cuenta de X.

