Juan Schiaretti será operado del corazón: su estado de salud

El exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti anunció que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. El dirigente cordobés se someterá a una intervención cardíaca programada para reemplazar la válvula aórtica mediante cateterismo, en la ciudad de Buenos Aires. Entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre deberá jurar como diputado nacional, mientras que la banca la asumirá el 10 del mes que viene.

En su mensaje, expresó: "Este viernes 28 seré sometido a una intervención cardíaca que consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo. Por recomendación médica, el procedimiento fue programado y se realizará en la Fundación Favaloro de la ciudad de Buenos Aires”.

De esta manera, el dirigente cordobés comunicó públicamente su estado de salud y la planificación de la intervención, que, según detalló, es parte de un tratamiento previsto por su equipo médico. La Fundación Favaloro, reconocida internacionalmente por su excelencia en cardiología, será el centro encargado de realizar la operación.

En qué consiste la operación de Schiaretti

La sustitución de la válvula aórtica por cateterismo es un procedimiento mínimamente invasivo conocido como reemplazo transcatéter de válvula aórtica (RTVA) o TAVI, que permite efectuar la intervención sin necesidad de abrir el tórax.

Durante la práctica, un cardiólogo introduce un catéter —una sonda flexible— a través de una arteria, generalmente ubicada en la ingle, y lo conduce hasta el corazón para colocar allí una nueva válvula en reemplazo de la que está dañada.

Tras el postoperatorio de entre tres a cuatro días en la clínica y de no mediar inconvenientes, se espera que Schiaretti llegue en condiciones para jurar y luego asumir su banca de diputado el 10 de diciembre.