Con un alza del 38% en 2025, la carne se convirtió en el alimento que más aumentó en la región del NEA

Pese a que Milei se embandera de la baja de la inflación, los alimentos cobraron un lugar importante dentro de la economía familiar, y la carne no escapa de eso. Este alimento es el que más aumentó en lo que va de 2025 en el Nordeste Argentino (NEA), integrado por las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones según informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Con un incremento del 38% en los primeros diez meses del año, según informó Siempre Formosa, la Defensoría del Pueblo de Formosa, le solicitó al Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Dr. Federico Sturzenegger y al Ministro de Economía, que “adopten acciones concretas para desregular la cadena de producción de carne vacuna y así bajar costos”.

Si bien en la actualidad hay una baja temporal de retenciones a la exportación para incentivar el comercio exterior, esta medida no beneficia directamente al consumidor doméstico, por lo que, “una combinación de políticas de revisión de precios en el mercado interno y apoyo a la producción local, podría hacer la carne más accesible para los consumidores”.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, a través de su Dirección de Usuarios y Consumidores, se afirmó que en el mercado local se vienen registrando importantes aumentos en el precio de la carne vacuna. En las distintas carnicerías y puntos de venta que ofrecen diversos cortes, confirmaron que los precios continuarán subiendo hacia las fiestas de fin de año, debido a la recepción constante de nuevas listas de precios por parte de los frigoríficos.

Las razones de los incrementos

Los incrementos de este producto se deben a tres razones principales: la eliminación de retenciones para la exportación hasta el 30 de octubre, lo que generó una fuerte demanda por parte de los exportadores; la época actual del ciclo reproductivo del ganado, que naturalmente reduce la oferta disponible, y un factor exógeno: las recientes inundaciones en los campos de Buenos Aires, que afectaron el abastecimiento de animales desde esta zona clave.

El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, si bien la carne concentra el incremento más pronunciado, su comportamiento explica buena parte de la senda inflacionaria de los alimentos especialmente en la región nordeste del país.

En el NEA, el rubro completo acumuló 23,3 % en lo que va del año y 26,3 % en los últimos 12 meses, impulsado por el fuerte arrastre del producto cárnico. De hecho, la variación interanual de la carne llegó a 50 %, muy por encima del promedio del grupo.

El salto exportador, un factor clave del aumento

Solo en el mes de octubre la carne aumentó 3,2 %, lo que contribuyó al 2,3% que registró el conjunto de alimentos en la misma división. El salto exportador fue otro de los motores clave del aumento. Estados Unidos incrementó de 20.000 a 80.000 toneladas la cuota de carne argentina, mientras que China, el mayor comprador global, con 3,6 millones de toneladas anuales continúa presionando la demanda. Esta demanda internacional termina elevando el piso de precios del mercado doméstico, que de a poco se ve remarcado en las góndolas.

Por otra parte, la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya) advirtió que se están ajustando los precios en el mostrador, y después será la demanda la que defina hasta dónde se convalida el incremento. En la misma línea, varios frigoríficos afirmaron que la exportación arrastra el aumento y esto impacta en las góndolas.