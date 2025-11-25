Ruta 2: volcó un micro que iba a Mar del Plata y ya hay dos muertos

Este martes se produjo un grave accidente en la Ruta 2 camino a Mar del Plata que involucró a un micro de una empresa de turismo que volcó con más de 50 pasajeros a bordo. En estos momentos se investigan las causas del accidente y ya se confirmaron dos muertos. Hay decenas de personas heridas.

El hecho ocurrió a primeras horas de este martes por la mañana en la Ruta 2, en dirección a Mar del Plata, a la altura del kilómetro 324, cerca de la localidad de General Pirán. Equipos de emergencias y personal de seguridad vial de AUBASA y bomberos voluntarios de la zona trabajan en el lugar rescatando a las personas heridas quienes fueron trasladadas a los hospitales que se encuentran en alerta.

Según el parte policial que publicó Noticias Argentinas, 15 pasajeros fueron trasladados al hospital de Coronel Vidal y dos al Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar E. Alende” (HIGA), mientras que los otros lesionados debieron ser derivados al centro médico de Pirán.

Cuál era el micro que protagonizó el accidente en Ruta 2

En este marco, desde la empresa Autopistas de Buenos Aires (Aubasa), a cargo de la concesión de la autovía, detallaron a El Destape que en el micro llevaba a bordo ciudadanos de las localidades bonaerenses de Moreno, Morón y Ciudadela, al oeste del conurbano. "Se trata de micro ómnibus de empresa TURISMO NEW BUS patente GJC412 , por razones que se tratan de establecer vuelca en cantero central sentido ascendente (hacia Mar del Plata) del km 325 de la Autovía Provincial 2 Juan Manuel Fangio", explicaron.

En el lugar la Agencia de Seguridad Vial le realizaba el test de alcoholemia al conductor, identificado como H.O.G. Tanto el estado del clima como el de la ruta se encontraban en buenas condiciones al momento del hecho.