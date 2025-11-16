Impactante choque triple en ciudad de Córdoba: dos mujeres sufrieron traumatismo de cráneo y fueron internadas

Un impactante siniestro vial se registró en la ciudad de Córdoba. Este sábado por la tarde, dos mujeres sufrieron traumatismo de cráneo y debieron ser hospitalizadas luego de protagonizar un triple choque.

Fuentes policiales confirmaron a medios locales que el triple choque se dio en la zona norte de la capital cordobesa donde tres Volkswagen Gol colisionaron violentamente en plena avenida Juan B Justo al 9200.

En el video difundido por el 911 cordobés y publicado por ElDoce TV, da cuenta que uno de los vehículos detiene su marcha en plena avenida para girar hacia la izquierda. Rápidamente, entra en plano un segundo Volkswagen más oscuro, que lo embistió desde atrás. El impacto hace que el Gol que pretendía doblar cruce de carril e impacte de frente con un tercero que venía en sentido contrario.

No obstante, hubo un cuarto vehículo involucrado, que venía detrás que logró maniobrar a pesar del impacto del coche que iba por delante. El conductor evitó daños por sus reflejos.

Triple choque en Córdoba: cómo fue el traslado de las heridas

Según publicó el mismo canal local, el duro impacto dejó a una de las conductoras atrapada dentro del auto, sin poder abrir las puertas. En cuestión de minutos, patrulleros y unidades del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Policía de Córdoba, dotaciones de bomberos y ambulancias médicas se presentaron para brindar auxilio a los afectados y controlar el tránsito.

De acuerdo a la información de fuentes policiales, la conductora del primer Volkswagen quedó imposibilitada de salir del habitáculo debido a la deformación producida por la colisión, lo que obligó a los rescatistas a desplegar herramientas hidráulicas y realizar maniobras específicas para liberarla.

Durante varios minutos, se trabajó para abrir las puertas y asegurarse de inmovilizar a la mujer antes de extraerla del vehículo, reduciendo así el riesgo de agravar sus lesiones. Tras ser estabilizada en el lugar, fue subida a una camilla y luego trasladada al Hospital Elpidio Torres.

Las autoridades médicas informaron que la paciente ingresó con diagnóstico de traumatismo de cráneo y fue sometida a estudios de imágenes para determinar la magnitud del daño. En tanto, una segunda mujer que era conductora del vehículo que protagonizó el primer impacto, también sufrió lesiones de consideración.

En tanto, el tercer automóvil involucrado transportaba a un hombre, su pareja y sus tres hijos menores de edad. Según reportaron fuentes policiales, todos los integrantes fueron examinados por personal médico en el lugar. Luego de verificar la condición clínica de cada uno, se descartaron heridas de gravedad.

Ahora, en base a los videos que hay de la colisión y con el testimonio de testigos, la Fiscalía trabaja en revelar cómo ocurrió el siniestro vial.