Un grave accidente de tránsito se registró este jueves por la mañana en el kilómetro 639 de la Ruta Nacional 9, entre las localidades de Manfredi y Laguna Larga, en el departamento Río Segundo. Un hombre, oriundo de Oncativo, murió en un choque múltiple. Algunos de los heridos involucrados viajaban a la ciudad de Rosario para ver el partido de semifinales de Copa Argentina entre Belgrano y Argentinos Juniors.

Desde la Policía de Córdoba informaron que hubo tres autos involucrados: una camioneta Toyota Hilux, cuyo conductor fue trasladado al hospital zonal con politraumatismos; un Ford Ka donde se trasladaban tres ocupantes que fueron derivados al hospital zonal con lesiones a establecer; y un utilitario donde viajaba la víctima fatal.

Bomberos voluntarios, personal policial y servicios de emergencia trabajaron en la zona para asistir a los heridos y retirar los vehículos involucrados, que quedaron con importantes daños materiales sobre la calzada. Los agentes dispusieron un corte total de la ruta, con desvíos señalizados hacia la Autopista Córdoba-Rosario.

El siniestro vial se registró en la previa del partido entre el "Bicho" y el "Pirata", que se enfrentarán a partir de las 21:10 en el estadio Gigante de Arroyito. El encuentro será arbitrado por Yael Falcón Pérez y contará con la televisación de TyC Sports. El ganador de este enfrentamiento se medirá en la final con el vencedor del cruce entre River e Independiente Rivadavia, que jugarán este viernes en Córdoba.

Choque fatal entre una camioneta y un camión en la autopista Rosario-Córdoba: un muerto por el impacto

Hace poco más de una semana, un choque fatal tuvo lugar en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura del kilómetro 335,5 y a unos 100 metros del acceso a la localidad santafesina de Carcarañá. El accidente involucró a una camioneta Nissan Frontier y un camión en la mano ascendente, sentido a Córdoba, justo antes de la intersección con la ruta provincial 26. Como consecuencia, un hombre de aproximadamente 40 años murió en el lugar.

En el punto del accidente trabajaron efectivos de la Policía de Santa Fe, quienes realizaron las pericias de rigor para tratar de esclarecer la mecánica del hecho. Además, los Bomberos Voluntarios de Carcarañá acudieron para colaborar en la asistencia y remover los vehículos afectados.

El accidente ocurrió a la altura de Carcarañá y provocó el corte total de la circulación hacia Córdoba. (Foto: Rosario 3).

A raíz del choque, la circulación se vio completamente interrumpida en el acceso a Carcarañá, con un corte total dispuesto por las autoridades viales y policiales. El tránsito fue desviado hacia la Ruta 9 en dirección a San Jerónimo Sud, lo que obligó a modificar la circulación habitual y generó complicaciones para quienes transitaban por el corredor.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial, a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia santafesina, solicitó acatar las indicaciones de los agentes presentes en la zona y circular con precaución mientras continuaban los operativos para normalizar la situación.