El “castigo” de Úbeda a los jugadores de Boca tras la derrota con Belgrano

Boca tendrá una doble jornada de entrenamientos.

Era una muy buena oportunidad para dar un importante paso que le permitiera a Boca Juniors soñar con la clasificación a la Copa Libertadores 2026, sin embargo la derrota frente a Belgrano de Córdoba generó una serie de consecuencias más que negativas y que encienden alarmas. Esto provocó que Claudio Úbeda le ponga un castigo al plantel pensando en el próximo encuentro.

En el comienzo de la fecha 13, el "Xeneize" estaba posicionado en un lugar de privilegio en la tabla anual. El paso de los partidos lo llevó a quedar fuera de la Libertadores y en zona de Copa Sudamericana debido a la derrota en La Bombonera, además de los resultados que Argentinos Juniors y Deportivo Riestra obtuvieron. Aunque no es lo único, porque otros equipos lo pueden alcanzar y hasta superar.

Es por ello que Úbeda tomó la decisión de poner en marcha una jornada de doble turno en el predio que Boca dispone en la localidad de Ezeiza con el fin de corregir varios errores defensivos como ofensivos que vienen quedando expuestos en los últimos partidos. Hay que recordar que al equipo le quedan cuatro compromisos y dos de ellos son ante rivales directos: Barracas Central y River Plate. Un paso en falso puede generar un dolor de cabeza enorme.

El partido del próximo lunes 27 de octubre ante el “Guapo” es de gran importancia. La victoria a los locales los mete en zona de Sudamericana y los deja a tres unidades del "Xeneize", además de que le genera un enorme problemas a los demás clubes. Mientras que este, de quedarse con los puntos en juego, puede regresar nuevamente a posición de acceso directo a la Copa Libertadores y así comenzar a soñar con cortar una racha de dos años consecutivos sin jugarla.

Boca perdió a un jugador clave

En la tarde del miércoles, Boca por medio de un comunicado oficial informó a los hinchas que Rodrigo Battaglia no se encontrará en condiciones de sumar minutos en los próximos partidos que figuran en el calendario. Esto permite pensar que está descartado en un 90% para el Superclásico con River que se va a disputar dentro de dos semanas.

“El jugador Rodrigo Battaglia presenta una lesión muscular grado II del sóleo de la pierna izquierda”, expresa el breve posteo en la cuenta de X (ex Twitter) de la institución. Se trata de una lesión que dispone de un tiempo de recuperación más que específico y que debe respetarse sin alteraciones con el fin de que la herida sobre el músculo no se agrande. Sin dudas una baja que se sentirá de gran manera.

Mientras que Edinson Cavani se entrena con el objetivo de estar al 100% frente a River y es por ello que es muy probable que se decida prescindir de sus servicios frente a Barracas Central. Se pretende contar con su experiencia en un partido que va a ser mucho más que un Superclásico, porque puede definir el calendario deportivo del 2026.