Fue campeón con Boca el día que debutó en Primera, comparó a Riquelme con Jordan y jugará la Copa Potrero

Entró en un partido histórico, salió campeón en Boca y juega el Regional Amateur

Un jugador que hizo su debut en Boca Juniors en un partido histórico y ganó varios títulos hoy vive un presente muy diferente ya que representará a uno de los equipos de la Copa Potrero después de su paso por el Ascenso argentino. Como sucedió con otros futbolistas que pasaron por Primera División, el caso de Josué Ayala no es uno más. De hecho, el arquero que alguna vez comparó a Juan Román Riquelme con Michael Jordan fue clave para que el "Xeneize" no pierda un cruce definitorio y se termine consagrando en un torneo que quedó en el recuerdo de los hinchas.

Corría el año 2008 y tanto el conjunto de la Ribera como San Lorenzo de Almagro y Tigre quedaban igualados en la punta del Apertura de aquel año. La definición fue por medio de un triangular en el que también quedaron empatados por ganar un cruce cada uno, pero prevaleció la diferencia de gol en la que el elenco "Azul y Oro" quedó mejor parado. El por entonces joven portero que disputará el certamen organizado por Sergio "Kun" Agüero ingresó desde el banco de suplentes en el último compromiso, no le convirtieron y los de Carlos Ischia levantaron el trofeo.

Debutó en Primera con Boca, salió campeón y jugará la Copa Potrero: qué es de la vida de Josué Ayala

Con 37 años, el guardameta que hizo su presentación en el "Xeneize" disputará el torneo organizado por Sergio "Kun" Agüero en noviembre. En aquel cotejo Boca cayó por 1 a 0 ante Tigre donde tras una mala salida de Javier García a los 22 minutos del complemento Leandro Lázaro marcó el gol para el "Matador" de Victoria en cancha de Racing quedando a un paso del título -si ganaba por un tanto más gritaba campeón-. El DT del equipo de La Ribera optó por cambiar al arquero titular para darle lugar a Ayala, quien debutó en la máxima categoría un 23 de diciembre del 2008 a los 20 años.

En 2020 durante la pandemia, Ayala brindó una entrevista para el medio Te Dejo en Orsai en donde hizo referencia al mandamás del club comparándolo con la leyenda del básquet: "Si alguno vio la serie de Jordan, la personalidad de Riquelme tiene que ver un poco con la de él. Las personalidades de ambos tienen puntos que se tocan, en el buen sentido, en la competitividad", esbozó el por entonces hombre de Rosario Central.

Luego de su paso por Deportivo Laferrere en la Primera B Metropolitana, el arquero se sumó al equipo de Pablo Mouche y Santiago Silva -TyC Del Potrero- que jugará la Copa Potrero, la cual tendrá lugar entre el 14 y el 23 de noviembre en Club Municipal Derqui - Lionel Messi. Su último club fue el del oeste, pero antes también vistió los colores de Racing de Olavarría en el Torneo Regional Amateur, Crucero del Norte y Deportivo Morón, entre otros. Con el paso del tiempo levantó varios trofeos con distintas camisetas pero uno de los más importantes fue el que consiguió con el "Xeneize" en aquel torneo inolvidable del 2008.

Josué Ayala, que salió campeón con Boca, jugará la Copa Potrero

Los números de Josué Ayala en su carrera