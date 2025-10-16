El jugador que Úbeda descartó y que Boca está "abierto a negociarlo"

Una de las medidas que Claudio Úbeda tomó desde que quedó oficializado como entrenador de Boca es continuar con el legado de Miguel Ángel Russo y esto va a repercutir de gran manera en un jugador. Uno que podría recibir el pedido de que comience a buscarse un club para mostrarse y así no tener un parate deportivo del cual le costará recuperarse.

Hay cierto integrantes del plantel que fueron separados cuando cuerpo técnico fue presentado en la previa del Mundial de Clubes. Los casos más emblemáticos: Sergio Romero, Marcelo Saracchi, Marcos Rojo y Cristian Lema. Luego con el paso de los días se sumaron algunos integrantes más a la nómina y que seguramente se vean obligados a marcharse en el próximo mercado de pases que comenzará en diciembre.

"Desde Boca están abierto a negociarlo a Lucas Blondel en el próximo mercado", expresaron desde Planeta BJ. No es ninguna novedad, debido a que la falta de minutos permite entender que es la mejor solución que se le puede encontrar a un jugador que fue perdiendo terreno en los últimos meses. Algo que es producto de que no es del agrado del vigente cuerpo técnico que decidió inclinarse por otras alternativas.

Para el lateral es necesario cambiar de aires porque dejó de ser convocado a la Selección de Suiza, que se encuentra primera en el Grupo B con grandes chances de clasificarse al Mundial del 2026. Es por ello que no solo se trata de ponerle un punto final a su estadía en Boca, sino de soñar con la chance de disputar uno de los certámenes más importantes que el fútbol internacional tiene para ofrecer.

Hay que recordar que Lucas Blondel llegó desde Tigre en el mercado invernal de la temporada 2023 por medio de una compra que demandó la inversión de 1.6 millones de euros. Este valor sería el que Boca fijará como base para desprenderse de su ficha y que el Corinthians de Brasil no quiso afrontar cuando se mostró interesado en llevárselo.

Para ganar ritmo

Por otro lado, Lucas Blondel decidió ponerle un punto final a su falta de minutos en Boca y le hizo un pedido más que especial a Claudio Úbeda porque le solicitó que lo deje bajar a la división de Reservar con el fin de obtener ritmo futbolístico. Algo que fue bien recibido, debido a que muestra un compromiso por mantenerse en forma a pesar de no ser considerado.

¿Se queda o se va?

Otro jugador que se encuentra complicado desde su continuidad es Kevin Zenón que no suma minutos con regularidad y esto provocó que se comience a mencionar la posibilidad de que salga a buscar un nuevo equipo en donde desempeñarse de cara a la temporada 2026. Sin embargo, la jornada del miércoles le entregó una noticia inesperada.

Después de que se confirmada que Alan Velasco se perderá casi todo lo que resta del Torneo Clausura, Claudio Úbeda considera que el volante por izquierda puede ser un buen reemplazante porque entienden que se trata de un cambio lógico. El ensayo formal de fútbol de este jueves va a definir si vuelve a ser titular ante Belgrano.