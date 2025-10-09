Se conocieron detalles de la charla de Russo con Riquelme antes de volver a Boca

El regreso de Miguel Ángel Russo a Boca Juniors en junio del 2025, después de su desvinculación de San Lorenzo, sin dudas quedará en la retina de los hinchas del "Xeneize". Juan Román Riquelme fue el artífice de dicha acción, pero antes tuvo un diálogo con el propio entrenador para que vuelva al club en el que además de levantar dos títulos locales ganó la Copa Libertadores en 2007. Horas después de la muerte de "Miguelo" se conocieron los detalles de aquella charla.

El exjugador de Estudiantes de La Plata llegó al conjunto "Azul y Oro" para afrontar su tercera etapa y años después de que se le diagnosticara un cáncer que no le puso freno a su carrera. El nacido en Lanús continuó trabajando hasta sus últimos días y era consciente de lo que padecía. En lo que fue su vuelta no sólo se lo transmitió al ídolo y presidente de la institución, sino también le expresó su deseo incluso pensando en un probable triste desenlace fatal.

Los detalles de la charla entre Russo y Riquelme antes del regreso: "Prefiero morirme como técnico de Boca y no en un sillón"

En la emisión de este jueves 9 de octubre de ESPN F12 de la mano de Mariano Closs, el propio conductor reveló en vivo que su colega Marcelo Nasarala le contó lo que hablaron el estratega y el directivo: "Si vos me querés como técnico, contratame. Estoy jodido, pero prefiero morirme como técnico de Boca y no en un sillón...", fueron las palabras que utilizó "Miguelo" para con Román en ese momento. Cabe destacar que, luego de la eliminación de San Lorenzo en las semifinales del Torneo Apertura a manos de Platense, el DT se desvinculó y poco después asumió en el "Xeneize".

La relación del entrenador con Riquelme creció con el paso del tiempo, pero se forjó en aquel Boca campeón de la Copa Libertadores 2007 que lo tuvo al actual presidente como principal figura. Por este motivo lo buscó siendo vice en 2019 cuando Jorge Amor Ameal era presidente y también en 2025 para el mal momento que atravesaba el equipo. Claro que, fue mucho más que eso porque le dio la oportunidad de dirigir al club en sus últimos meses de vida.

Miguel Ángel Russo junto a Juan Román Riquelme en Boca

El último paso de Russo por Boca

A lo largo de su último ciclo, Russo dirigió 13 partidos -fueron 15 en su ciclo y dos los comandó Claudio Úbeda- en los cuales cosechó un total de 3 triunfos, 6 empates y 3 derrotas. Su debut en esta etapa fue en un verdadero partidazo contra el Benfica de Portugal en el Mundial de Clubes de Estados Unidos donde empataron 2 a 2. El último fue contra Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera que terminó con el mismo resultado, pero antes tuvo la posibilidad de visitar por úlima vez el Gigante de Arroyito donde tantas alegrías le dio a la gente de Rosario Central, equipo con el que sus dirigidos igualaron 1 a 1.

Los números de Russo como DT de Boca