El fútbol le rindió tributo a Miguel Ángel Russo: el recuerdo al director técnico

El mundo del fútbol argentino se vistió de luto este jueves tras confirmarse la muerte de Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca Juniors, a los 69 años. La noticia generó conmoción en clubes, excompañeros y fanáticos que valoraron su legado y trayectoria.

Boca, Rosario Central y Estudiantes de La Plata fueron los primeros clubes en enviar sus mensajes y en despedir al entrenador quien falleció a los 69 años. En todos ellos, Russo dejó una huella imborrable como director técnico. Ambos compartieron mensajes de cariño y respeto, reconociendo su aporte al fútbol nacional. El homenaje no se limitó a los equipos que dirigió: diversos clubes del país, además de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), manifestaron su pesar y admiración. La despedida reflejó el reconocimiento generalizado al entrenador, que marcó una época en el deporte local.