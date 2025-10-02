Riquelme no habló del futuro de Miguel Russo en Boca: la razón que le pidió la familia

´Por qué Riquelme no habló de Russo

En la tarde del miércoles, Juan Román Riquelme dio una extensa entrevista en el canal oficial de YouTube de Boca en donde opinó sobre varios temas. Uno de los tópicos más esperados fue la continuidad o no de Miguel Ángel Russo al mando del plantel profesional, pero el mandatario solo deslizó una pequeña frase y rápidamente cambió de tema.

Los hinchas esperan una confirmación oficial en la que se anuncie que Claudio Úbeda quedará al mando del plantel profesional al menos hasta el final de la temporada. Sin embargo, la institución mantiene un silencio absoluto. “El entrenador es un genio. Maneja las cosas de manera extraordinaria”, expresó Román y no hizo más declaraciones al respecto. Algo que sorprendió y bastante en las redes sociales.

´Por qué Riquelme no habló de Russo

Son dos los motivos que se esconden detrás de esta decisión. El primero es que la familia de Miguel Ángel Russo será la encargada de expresar sobre lo que sucede con su estado de salud. Si no hay una necesidad de hablar ante los medios, Boca continuará con la línea de no brindar comunicados de prensa y mucho menos anunciar quién dirige las prácticas. Mientras que en los días de partido por medio de la planilla se informará el entrenador.

Por otro lado, el segundo argumento que se desprende es que Juan Román Riquelme le dio al "Miguelo" la tranquilidad de que el puesto es suyo y no tiene ningún tipo de presión para reincorporarse a las prácticas. Si un día se encuentra con ganas y la energía necesaria, va a tener las puertas abiertas. También puede hacer un seguimiento desde su hogar y tomar las decisiones que crea necesarias. Lo primordial es que esté bien de salud. Esta vez, el fútbol queda relegado.

Navarro Montoya confirma la decisión

Hace unos días, el ex arquero Navarro Montoya fue invitado a un programa de TyC Sports para dar una impresión sobre el presente de Boca, pero más que nada para hablar del ciclo de Miguel Ángel Russo después de un septiembre que lo tuvo internado en dos oportunidades por problemas de salud. Sus palabras buscaron darle ciertas respuestas a los hinchas ante la ausencia de comunicados oficiales.

“Se está teniendo una actitud que prioriza a la persona y se lo está acompañando en un momento que no debe ser fácil. Boca tiene una actitud sensible en acompañar en este momento a Miguel“, expresó. Esto permite entender que Claudio Úbeda podría dirigir varios partidos hasta que el Torneo Clausura llegue a su fin.

¿Hasta cuándo tiene contrato Russo con boca?

En la previa del Mundial de Clubes, Boca hizo la presentación de Miguel Ángel Russo y en la conferencia se dejó en claro que había firmado un contrato hasta junio del 2026. Uno que de momento se va a respetar porque su cuerpo técnico seguirá trabajando con los jugadores a pesar de que el entrenador no pueda estar presente.

El equipo de trabajo se encuentra compuesto por Claudio Úbeda, que es el técnico "suplente", Juvenal Rodríguez como ayudante de campo, los preparadores físicos Adrián Gerónimo y Cristian Aquino y el entrenador de arqueros Cristian Muñoz. Los trascendidos señalan que no habrá ningún tipo de cambio. Tal vez se haga un balance dependiendo de lo que suceda con la clasificación a la Copa Libertadores del próximo año.