¿Marchesín o Brey? La decisión de Claudio Úbeda en Boca ante Newell's

Quién será el arquero de Boca ante Newell's

Las redes sociales se mostraron muy descontentas con la actuación de Agustín Marchesín en la derrota de Boca Juniors frente a Defensa y Justicia en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino. Al punto que pidieron la presencia de Leandro Brey. Esto provocó que Claudio Úbeda tome una importante medida en el regreso a los entrenamientos y pensando en el cruce ante a Newell's que se dará en La Bombonera.

Los hinchas fueron muy críticos con el ex arquero de Lanús, debido a que le cargaron la culpa de ser el responsable de los dos goles que el conjunto de Florencio Varela anotó. “Me parece que con los pies no es lo suyo. Ni los centros ni los pies es lo suyo. Vos como arquero tenés que intentar hacer algo. No le gusta salir“, le criticó Mariano Closs al guardameta en su programa de ESPN.

Esto provocó que comiencen a circular una serie de rumores sobre un cambio más que importante dentro de la formación inicial, pero los mismos quedaron desactivados en el primer entrenamiento de la semana. La postura de Úbeda, que se encuentra respaldada por Miguel Ángel Russo, es que Marchesín continúe como titular y que Brey sea la primera alternativa en el banco de suplentes.

Hay que recordar que el plantel de Boca cuenta con cuatro arqueros a disposición, pero dos de ellos no tienen gran colección de minutos en la temporada. Uno es Javier García que aparece en el tercer escalón en el orden de consideración. Aunque dispone de un considerable rol dentro del vestuario. Mientras que Sergio "Chiquito" Romero se entrena con el plantel y con la nula chance de ver acción tras haberse peleado con un hincha casi a golpes de puño en la Bombonera.

¿Qué va a pasar con Russo en Boca?

La vuelta a los trabajos expone que Úbeda quedo al mando del plantel y que se encargará de armar la mejor formación posible para conseguir la victoria frente a Newell's en la fecha 11 del Clausura. Esto permite entender que Russo deberá continuar con el reposo en la comodidad de su hogar, debido a que los médicos no le autorizan el regreso al trabajo.

Lo que se desprende es que desde el Club le comunicaron al entrenador que debe tomarse su tiempo. Si necesita descansar que lo haga sin dudar y cuando esté en condiciones de regresar va a ser bienvenido con los brazos abiertos. "Están muy conformes con Úbeda cuando va al predio. Boca ya se ha hecho la idea de que puede convivir un tiempo con él al mando del plantel hasta que Miguel se termine de poner bien", expresó el periodista Marcos Bonocore.

Es necesario aclarar que la decisión del Xeneize se mantendrá sin cambios hasta el final de la temporada y luego podría realizarse un balance de acuerdo con los resultados que se obtuvieron. El más importante y que marcará la determinación de Juan Román Riquelme es si se logró o no clasificar a la Copa Libertadores.