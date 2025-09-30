Boca volvió a entrenarse sin Miguel Russo: ¿hasta cuándo seguirá Claudio Úbeda?

Boca volvió a entrenar sin Russo

Después de la derrota frente a Defensa y Justicia y dos días de descanso, el plantel de Boca Juniors volvió a encontrarse en el predio ubicado en Ezeiza y esto expuso una importante novedad sobre el armado del cuerpo técnico. Una que apunta de manera directa a la figura de Miguel Ángel Russo, que no está atravesando un buen momento de salud.

Una de las decisiones más resonantes dentro de la institución fue que Claudio Úbeda se haga cargo del equipo en el partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, ante Newell´s en La Bombonera. Su presencia generó ciertos comentarios porque los hinchas pretenden que se brinde una información completa sobre el estado del experimentado entrenador, que en la última semana había sido internado en dos oportunidades.

El regreso a las prácticas expone un detalle que permite entender cómo se manejará Boca hasta el final de la temporada. "Vuelta a los entrenamientos sin Russo. Úbeda está al mando de la práctica en el Boca Predio", expresó el periodista Augusto César en ESPN. De esta manera, se comenzará a trabajar de cara al partido del próximo fin de semana frente a la "Lepra" rosarina de Cristian "Ogro" Fabbiani.

¿Por qué Russo no estuvo en el entrenamiento de Boca?

De momento, sólo se encuentra confirmada la ausencia de "Miguelo" en el ensayo de este martes 30 de septiembre. Lo que respecta a las próximas jornadas va a ser una cuestión que se resolverá en las horas previas. Esto es producto de que los médicos y la familia del técnico son los encargados de tener la última palabra.

"Russo no comenzó la semana con el plantel de Boca, está a cargo de Claudio Úbeda, de su cuerpo técnico. Obviamente que está de alta, está en su domicilio", arrancó el cronista Diego Monroing en Sportscenter (ESPN). "Pero en ese sentido, Boca ya ha tomado una decisión. Es no interferir en justamente las decisiones y todo lo que tiene que ver con la salud de Russo. Que es él, su familia y su médico el que van marcando el día a día", agregó.

Por otro lado, Úbeda se encargó de dejar en claro que las decisiones más importantes en lo que respecta al armado del once titular es una decisión que no está en sus manos. Si bien, se encuentra en mayor contacto con los jugadores, el último en planificar el esquema táctico es Russo. "Hablé con Miguel hoy y ayer. Hemos estado hablando y respaldándolo en todo lo que nos diga. Yo estoy acá porque él se está cuidando para ponerse mejor y considerar cuándo puede volver", expresó el pasado sábado después de la derrota frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela.