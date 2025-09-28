Claudio Úbeda da la cara por Miguel Russo en un Boca decadente

Úbeda pone la cara por Russo en un Boca decadente.

Boca Juniors no logra salir de su laberinto, cayó frente a un flojo Defensa y Justicia por 2-1 en Florencio Varela y apenas ganó 3 partidos de los últimos 18 oficiales. Más allá de los resultados deportivos, la decadencia del "Xeneize" en cuanto al fútbol argentino es general. Es que el futuro de Miguel Ángel Russo como entrenador es una incógnita por su delicado estado de salud y, mientras tanto, su principal ayudante de campo Claudio Úbeda pone la cara por él.

La derrota frente al "Halcón" como visitante es simplemente una muestra más de lo que ocurre con el "Xeneize". Eliminado de casi todos los torneos del año, apenas le queda la ilusión de luchar por el título en el Torneo Clausura 2025 y de clasificar a la Copa Libertadores o Sudamericana 2026. La coyuntura es deplorable, ya que su director técnico principal prácticamente no puede dirigir los entrenamientos y, en vez de él, lo hace el "Sifón".

Para colmo, los cambios de Úbeda en Boca vs. Defensa y Justicia tampoco colaboraron en este sentido: con el encuentro 0-0 a falta de 25 minutos, sacó a Alan Velasco y Miguel Merentiel para colocar a dos volantes centrales como Williams Alarcón y Ander Herrera. Las modificaciones defensivas le salieron mal, el cuadro de La Ribera perdió en Varela y los cuestionamientos crecieron más todavía a través de las redes sociales.

En este contexto, es imposible eximir de responsabilidades al presidente Juan Román Riquelme. A mediados de año, el ídolo de Boca fue a buscar a Russo como DT cuando ya estaba mal de salud en San Lorenzo. Transcurridos cuatro meses desde aquel entonces, "Miguelo" empeoró, ya casi no puede liderar las prácticas y ahora Úbeda tiene que poner la cara.

El mandamás de la institución de La Ribera tiene la obligación de tomar decisiones: no puede ser que el técnico no pueda dirigir los entrenamientos y lo tenga que sustituir su auxiliar, que tampoco es querido por los hinchas. A falta de seis fechas para el final de la etapa regular y los hipotéticos encuentros que resten en los playoffs, el "Xeneize" deberá tener un entrenador en condiciones normales y no continuar improvisando como lo viene haciendo en los últimos tiempos. Si Russo no está para dirigir, habrá que designar a otro técnico fijo para que comande los compromisos que faltan en esta temporada.

Úbeda pone la cara por Russo en un Boca decadente.

Los próximos partidos de Boca en el Torneo Clausura 2025