Boca y una baja de último momento: Palacios se lesionó y no estará ante Defensa y justicia

Boca sufre: Carlos Palacios sufrió una lesión muscular y se perderá el partido frente a Defensa y Justicia, por la fecha 10° del Torneo Clausura.

Boca Juniors sumó un nuevo problema para enfrentar este sábado a Defensa y Justicia, por la fecha 10° del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino. Carlos Palacios, que venía siendo titular en el equipo de Miguel Ángel Russo, sufrió una molestia muscular y quedó descartado a falta de dos días de visitar al equipo de Florencio Varela.

Según informó ESPN, en el entrenamiento de este jueves el atacante sintió un dolor en la pierna y debió abandonar la práctica. Si bien se realizará estudios médicos esta tarde para confirmar el grado de la lesión, el cuerpo técnico ya decidió que el chileno no será parte de la lista de convocados para el partido contra el "Halcón".

El plan de Russo era jugar con la misma alineación que comenzó el encuentro ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por lo que ahora restará aguardar quién será el reemplazante del exjugador de Colo Colo. Entre las principales opciones para ocupar el lugar en la mitad de la cancha aparecen Alan Velasco y Williams Alarcón, quienes corren con ventaja sobre Kevin Zenón y Ander Herrera, este último ya recuperado de su lesión.

Por otro lado, quien tampoco dirá presente ante Defensa y Justicia será Edinson Cavani. El uruguayo no llegó a recuperarse de su distensión del psoas derecho, por lo que Milton Giménez volverá a ser el delantero de área junto a Miguel Merentiel, como sucedió la pasada fecha en La Bombonera, en el empate contra Central Córdoba.

Formación probable de Boca vs. Defensa y Justicia

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco o Williams Alarcón, Brian Aguirre; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Miguel Ángel Russo.

Cómo está la situación de Russo en Boca

Este miércoles, Russo pasó la noche internado en una clínica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para realizarse chequeos médicos que tenía programados. Aunque por el momento el DT no regresó al predio de Ezeiza, todo indica que dirigirá la última práctica previa al duelo del sábado y estará presente en el Estadio Norberto Tito Tomaghello.

Los dos entrenamientos, al igual que ocurrió a comienzos de septiembre cuando el DT se ausentó por una infección urinaria, estuvieron a cargo de Úbeda, quien mantiene un contacto frecuente con Miguel. En las próximas horas, el club haría un anuncio sobre el retorno de Russo a los entrenamientos.

Boca tendrá hinchas ante Defensa y Justicia

La (AFA) tiene la intención de que el regreso de los hinchas visitantes en la Liga Profesional se vaya dando de manera gradual para que los partidos recuperen un clima que hace un tiempo no disponen. La novedad de la décima fecha del Torneo Clausura expone que Boca podrá llevar a su gente frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela.

De acuerdo a información de TyC Sports, existe buena voluntad por parte de los organismos de seguridad y de la Aprevide para que el Xeneize pueda contar con el apoyo de 3000 hinchas que se ubicarían en la cabecera Humahuaca del Estadio Noberto Tomaghello. No es la primera vez que le dan al equipo la posibilidad de disputar un partido con su parcialidad fuera de la Bombonera, porque la anterior había sido ante Independiente Rivadavia en la provincia de Mendoza.

La decisión nace por parte de Defensa y Justicia, ya que el partido ante Boca es una gran oportunidad para recaudar un ingreso de dinero extra. El pedido se hizo a las autoridades y aceptaron la solicitud, pero los hinchas visitantes no podrán presentarse con banderas. Solo tienen permitido llevar indumentaria del club por el cual van a alentar. Un medida que no fue del todo bien recibida, sin embargo no los coloca dentro de la categoría de neutrales.