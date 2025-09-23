Un ídolo de Boca fulminó a Palacios por su actitud con Úbeda

Márcico criticó duramente el accionar de Carlos Palacios

Si hay algo que Miguel Ángel Russo quiere evitar es que su Boca sea noticia en los medios deportivos por cuestiones que se encuentran vinculadas por fuera del campo de juego. Nuevamente, Carlos Palacios se lleva un comentario que critica su actitud y que demanda un llamado de atención para que comience a realizar un cambio.

Hace poco más de una semana, el delantero chileno fue reemplazado en el partido ante Rosario Central y desde su marcha hacia el banco quedó expuesto un gesto desaprobación que no pasó para nada desapercibido. Uno que se profundizó tras el reclamo a Claudio Úbeda por la decisión que el cuerpo técnico había tomado. "Lo de Palacios estuvo mal, no tiene que hacer ese gesto porque están sus compañeros“, expresó Alberto Márcico en Boca de Selección.

Márcico criticó duramente el accionar de Carlos Palacios

Por otro lado, el ídolo de Boca cree que este gesto fue producto de que Carlos Palacios se animó, debido a que considera que el ayudante de campo es alguien menor en la escala jerarquía. “Creo que lo hizo porque estaba Úbeda, si estaba Miguel no lo hacía“, agregó. No por nada el entrenador decidió citarlo en el regreso a los entrenamientos y mantuvieron una charla mano a mano en donde le aclaró lo que espera de un jugador profesional.

Si bien, los detalles de la conversación no salieron a la luz, el técnico le habría manifestado al jugador que cualquier tipo de enojo y reproche debe quedar resguardado para el ámbito privado. “Una de las frases fue: ‘vos tenés una reacción que no la tenés que hacer en ese lugar. Dentro del vestuario lo que quieras, pero ahí con las cámaras no. Ahora el foco está en tu reacción y no en que venimos levantando futbolísticamente“, señaló el periodista Leandro Aguilera en TyC Sports.

Lo mismo le comunicó al resto del plantel en una charla que se registró en la previa de una práctica. El mensaje es bastante claro y no se necesita aclaraciones: Boca tiene que ser protagonista por sus actuaciones en el Torneo Clausura. Cualquier diferencia, se hablará y se buscará solucionarla con el fin de ganar el certamen y clasificar a la próxima Copa Libertadores.

¿Russo ausente de la práctica?

En la mañana de este lunes, Miguel Ángel Russo se realizó unos estudios y los valores entregaron una serie de resultados que no fueron los esperados. El paso de las horas expuso que quedó en observación, pero consiguió el alta médica para retirarse de la Clínica Fleni para regresar a la comodidad de su hogar.

No obstante, la presencia del entrenador en la práctica de este martes no se encuentra confirmada porque debe regresar al centro médico para un segundo control. En caso de que los estudios arrojen un resultado positivo, se le va a permitir que vuelva a dirigir y esté al mando del plantel profesional. De lo contrario, Claudio Úbeda quedará al frente del armado del equipo para visitar a Defensa y Justicia.