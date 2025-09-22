Miguel Russo quedó internado y hay preocupación en Boca: "Débil y deshidratado"

Russo, internado nuevamente en Boca.

En Boca Juniors hay preocupación nuevamente por la salud de Miguel Ángel Russo, el entrenador del plantel profesional. De hecho, el director técnico de 69 años se realizó estudios médicos y quedó hospitalizado, después de que lo vieran "débil y deshidratado" en el club de La Ribera, tras el empate por 2-2 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera.

Los chequeos en la clínica determinaron que los doctores le ordenaran hacer reposo por unas horas, por lo cual es una incógnita si "Miguelo" podrá estar al frente del equipo o no en los próximos entrenamientos. De no ser así, su principal ayudante de campo Claudio Úbeda estará al frente, como ya lo hizo en reiteradas oportunidades en los últimos tiempos.

De acuerdo con la información de Leandro "Tato" Aguilera en TyC Sports, en esta ocasión se trata de "un proceso en el que están hidratándolo, termina siempre con el suero y hay que ver también el calcio para ver cómo se encuentra". Al mismo tiempo, especuló que "ojalá sea esto solamente algo diurno y pueda irse a su casa a descansar, porque empiezan a trascender un montón de informaciones...".

Por su parte, Martín Costa informó en ESPN que "ayer le puso muchas ganas, él siempre quiere estar ahí en la conferencia". También mencionó que, en pleno encuentro ante el Ferroviario "siempre se lo vio así, sentado y siguiendo el partido, mientras que el más cerca estaba del campo de juego era Úbeda". Si bien el estudio estaba programado anteriormente a modo de rutina, la novedad es que ordenaron hospitalizarlo por un cuadro de deshidratación. En este contexto, entonces, las próximas horas serán fundamentales para conocer si deberá continuar en la clínica, hacer reposo en su domicilio o si podrá retomar los entrenamientos al mando del plantel normalmente.

La autocrítica de Russo en Boca por el empate ante Central Córdoba

Si se repasa la crónica del encuentro, se puede apreciar que el único cambio en el "Xeneize" se dio a los 74 minutos cuando se produjo el ingreso de Alan Velasco por Brian Aguirre. Esto fue motivo de consulta y una respuesta en la que el entrenador decidió asumir la responsabilidad. "Me hago cargo de todo, es una decisión mía", expresó en referencia por no haber hecho uso de los cuatro cambios restantes.

Esto generó que un periodista le señalase que Boca había perdido la pelota y que el cansancio de algunos jugadores fue aprovechado por Central Córdoba para celebrar el empate. "Creo que hicimos un buen partido y en determinados momentos cometimos errores. Era un partido que Boca tenía dominado. No es que Boca retrocedió. Nos faltó tranquilidad y manejar los tiempos y las formas. Se hizo un buen partido en muchos aspectos", señaló.

"No me voy con bronca, pero era un partido que podíamos ganar. El fútbol argentino es así: cualquiera te pone tres delanteros, les da lo mismo todo. Si hacés 4 goles, está bien, y si logran empatar, mejor. Eso fue lo que nos pasó. De local hay que ganar. Me duele eso. Era un partido que teníamos acomodado", profundizó en su análisis.