Video: el gol de Battaglia para Boca frente a Central Córdoba

Video: Rodrigo Battaglia puso el 1 a 0 de Boca Juniors ante Central Córdoba de Santiago del Estero por el Torneo Clausura 2025. El tanto del defensor central del 'Xeneize', uno de los líderes del fútbol argentino.

21 de septiembre, 2025 | 22.25

Boca Juniors se adelantó en el marcador frente a Central Córdoba de Santiago del Estero: a los 41 minutos del primer tiempo, Rodrigo Battaglia puso el 1 a 0 para el conjunto local en el partido por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025. El defensor central, que ya lleva cuatro goles anotados desde su llegada al 'Xeneize', aprovechó un rebote a la salida de un córner que dejó sin respuesta al arquero Alan Aguerre. Con este resultado, el equipo que dirige Miguel Ángel Russo llega a 16 unidades y queda líder junto con Unión de Santa Fe en la Zona A.

Noticia en desarrollo...

