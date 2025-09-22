Video: el gol de Battaglia para Boca frente a Central Córdoba

Boca Juniors se adelantó en el marcador frente a Central Córdoba de Santiago del Estero: a los 41 minutos del primer tiempo, Rodrigo Battaglia puso el 1 a 0 para el conjunto local en el partido por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025. El defensor central, que ya lleva cuatro goles anotados desde su llegada al 'Xeneize', aprovechó un rebote a la salida de un córner que dejó sin respuesta al arquero Alan Aguerre. Con este resultado, el equipo que dirige Miguel Ángel Russo llega a 16 unidades y queda líder junto con Unión de Santa Fe en la Zona A.

Noticia en desarrollo...