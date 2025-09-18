El correctivo de Russo a Palacios y la advertencia a todo Boca

Qué le dijo Russo a Palacios tras su gesto

El empate ante Rosario Central quedó eclipsado por el gesto que Carlos Palacios le hizo a Claudio Úbeda cuando este le notificó que debía salir del campo de juego. Algo que no gustó en Boca y que obligó a Miguel Ángel Russo a tomar decisiones drásticas con el fin de mantener un plantel ordenado y enfocado en los objetivos deportivos que tiene por delante.

La vuelta a los entrenamientos señala que se dieron dos conversaciones. Una fue entre el técnico y el jugador chileno en donde se dejó en claro que una actitud así no se puede repetir más en los próximos partidos. "No puede volver a repetirse", habría expresado de acuerdo con lo que TyC Sports hizo trascender. La idea es que este tipo de reclamos queden reservados para un ámbito más privado como son las jornadas de práctica en Boca Predio o el vestuario.

Qué le dijo Russo a Palacios tras su gesto

"En el afán de que esto no se vuelva a repetir, Russo va a bajar una línea diciendo ‘muchachos, acá lo que molesta no es la bronca, no es que se enojen y hasta es entendible, pero públicamente no’. Me parece que eso va a ocurrir esta semana", señaló el periodista Ezequiel Sosa. La charla no solo se dio con Carlos Palacios, sino que también estuvo destinado con todo el plantel con el fin de que el mensaje sea para todos.

La idea es que Boca quede alejado de los medios por los problemas que no se encuentran vinculados con lo deportivo y los resultados que se obtienen en cancha. Se pretende alcanzar una armonía que se explica desde hace un tiempo con las salidas de Marcos Rojo o marginar a Cristian Lema del plantel hasta diciembre, que culmina su contrato y se marchará en condición de jugador libre.

La dura crítica de Closs a Palacios

Mariano Closs estuvo en sintonía con lo que Miguel Ángel Russo la manifestó a los jugadores sobre el tipo de reacciones similares a las de Carlos Palacios. Son decisiones que deben quedar relegadas para otro ámbito porque al estar las cámaras es muy probable que luego se difundan por todos lados y lo deportivo quede marginado a un segundo plano.

“A nadie le gusta salir, pero hay formas y formas. Palacios sale despacio, caliente. ‘¿En serio salgo yo?’, ¿sabés que denota eso?: ‘Si yo estoy mejor que mis compañeros’. Nosotros somos amateurs, pero también jugamos a la pelota. Sabemos cuando te sacan caliente y cuando te sacan caliente simplemente porque querés seguir jugando”, comentó Mariano Closs F12. Este pedido sobre las formas es uno que el DT busca mantener en lo que resta de la temporada y en la siguiente.

"Para mí este es un enojo de: ‘¿Por qué no te fijas lo que hay adentro y me estás sacando a mí?’“, agregó. Si bien, no hubo un castigo para Carlos Palacios, se sometió a un mano a mano con Miguel Ángel Russo y en caso de repetirse un episodio similar va a ser probable que le apliquen un tirón de orejas para que cambie su comportamiento.