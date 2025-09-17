La decisión de Miguel Russo con Williams Alarcón que sorprende en todo Boca

Alarcón podría ser titular en Boca

Atrás quedaron los problemas que Boca Juniors tenía que estaban vinculadas con cosas que iban por fuera de lo que sucedía en el campo de juego. El empate ante Rosario Central expone que Miguel Ángel Russo debe tomar una decisión sobre el armado de la mitad de la cancha y la figura de Willians Alarcón podría ser clave, debido a un detalle que notaron.

Lo primero a mencionar es que el esquema de dos delanteros, con Miguel Merentiel y Edinson Cavani, podría llegar a tener un pronto final en caso de que el cuerpo técnico considere la idea de sumar un volante. Esto le daría al juego una mayor solidez, pero obligará a que uno de los atacantes absorba toda la presión, además de que el otro quede relegado al banco de los suplentes esperando su oportunidad.

"El cuerpo técnico terminó muy conforme con Alarcón, por cómo ingresó y cómo viene ingresando en cada partido. Sobre todo porque cada vez que ingresa, tiene situaciones de gol y llega al gol”, expresó el periodista Diego Moroig en ESPN. No solo pude llegar a modificar la zona del ataque, sino también daría algunos cambios en la defensa, debido a que Rodrigo Battaglia contaría con la oportunidad de ser central en la última línea.

Además, este momento del joven volante chileno es ideal porque Boca no tiene disponibles los servicios de Ander Herrera y Tomás Belmonte, que están regresando de sus respectivas lesiones. La idea es llevarlos de a poco y sin quemar las etapas de recuperación para que puedan transformarse en alternativas confiables y que estén en condiciones para Russo cuando lo requiera.

La charla de Russo con el plantel de Boca

El pasado domingo, Carlos Palacios expuso todo su descontento al ver que debía salir del partido y se lo dejó bastante en claro a Claudio Úbeda que lo esperaba del otro del campo. Esto no gustó para nada en el cuerpo técnico y es por ello que se va a registrar una charla. Una que no será con el volante chileno, sino que tendrá al plantel reunido.

"La charla será con todo el plantel. Lo primero que hizo saber es que será en la semana, por esa cuestión que se viene repitiendo en algunos cambios y que Russo no quiere más. En el afán de que esto no se vuelva a repetir, Russo va a bajar una línea diciendo ‘muchachos, acá lo que molesta no es la bronca, no es que se enojen y hasta es entendible, pero públicamente no’. Me parece que eso va a ocurrir esta semana”, comentó el periodista Ezequiel Sosa en TyC Sports.

La idea es que todos los problemas se resuelvan puertas adentro y así reducir el nivel de exposición en los medios. Esta medida se une a otra muy reciente de prohibir el ingreso de los peluqueros a las concentraciones. Algo que está motivado para evitar filtraciones, pero también para asegurar que los jugadores se encuentren concentrados en el partido que tendrán por delante.