Filtran por qué Miguel Russo no saca a Edinson Cavani de la formación de Boca

Se conoció por qué Russo no saca a Cavani en Boca

Una de las preguntas que los hinchas se hacen en las redes sociales se vincula con la presencia de Edinson Cavani dentro de la formación titular, a pesar de que en muchos partidos merece salir para que otro compañero tenga oportunidades. Una decisión que es de Miguel Ángel Russo y que fue expuesta en las últimas horas sobre cómo se produce el armado del once de Boca Juniors para los distintos compromisos del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino.

Tras el empate ante Rosario Central, Carlos Palacios no dudó en demostrar su descontento porque le tocaba sentarse en el banco de suplentes para dejarle su espacio a Alan Velasco. Mientras que Miguel Merentiel también fue protagonista de episodios similares en los que no estaba de acuerdo con perder su lugar en la cancha. Todas señales de que hay cierto malestar, debido a que entienden que no son merecedores del cambio.

Se conoció por qué Russo no saca a Cavani en Boca

No obstante, la decisión de Miguel Ángel Russo es bastante clara y el motivo para mantener a Edinson Cavani dentro de la formación. "Es el capitán y entienden que es el primer defensor que tiene el equipo cuando Boca no tiene la pelota“, sostuvo el periodista Facundo Pérez en DSports Radio. El hecho que vaya a presionar a los rivales lo transforma al uruguayo en una pieza clave y que lo diferencia bastante de los demás.

“Hace el esfuerzo físico de correr a los centrales y, a veces, de bancar también al volante central“, agregó. Por lo tanto, es necesario indicar que el jugador no saldrá del once de Boca hasta que no sufra una lesión o necesite frenar para evitar que se le genere una molestia muscular. De hecho, se habla de cambios de cara al partido contra con Central Córdoba en el marco de la novena fecha y su nombre no está en duda.

¿Charla y castigo de Russo para Palacios en Boca?

En el regreso a los entrenamientos, "Miguelo" tuvo dos charlas después del episodio que se registró en la provincia de Santa Fe. Una fue con el plantel en general en donde le expresó que ciertas situaciones deben quedar reservadas para un ámbito privado porque luego se termina hablando de Boca, pero no por lo deportivo. Están permitidos los enojos y las quejas, aunque tienen que ser en el vestuario.

Por otro lado, Palacios recibió una orden similar por parte del entrenador para que piense, evite expresarse en caliente y luego comunique lo que tenga para decir. Sin embargo, es probable que sufra un castigo de cara al próximo partido. Se está mencionando que el cuerpo técnico analiza una variante: la salida del chileno. En este caso, se menciona que Velasco y Williams Alarcón están en carrera para ganarse un lugar dentro del once. Ambos formaron parte del complemento en el empate ante Rosario Central y el cuerpo técnico quedó con muy buenas impresiones por el despliegue que tuvieron.