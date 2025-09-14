Después del empate entre Boca y Rosario Central en el Gigante de Arroyito, Miguel Ángel Russo se cansó y salió al cruce de los rumores sobre su estado de salud. El entrenador xeneize, en la conferencia de prensa, se pudrió de lo que dicen y lanzó: "El que sabe de su salud es uno mismo. Dijeron muchas tonterías".

Noticia en desarrollo...