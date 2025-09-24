El plan de Boca sobre la continuidad de Russo: la decisión de Riquelme

El plan de Boca sobre la continuidad de Russo

El lunes se encendieron varias alarmas después de que Miguel Ángel Russo quedara internado por unas horas y esto obligó a que se tome una decisión sobre su continuidad en Boca. Se trata de una medida que es exclusividad de Juan Román Riquelme para lo que resta del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, pensando en la planificación de la próxima temporada.

Después de una serie de estudios de rutina con valores negativo y un cuadro deshidratación, los médicos de la clínica Fleni determinaron que el técnico tenía que quedarse unas horas hasta que su condición mejorara. Algo que sucedió y que demandó una segunda visita en la mañana del martes. Tras no encontrar señales de preocupación, se le dio el permiso para que pueda presentarse en el entrenamiento vespertino del "Xeneize" y así comenzar a trabajar en el partido ante Defensa y Justicia.

Es el segundo episodio que Russo atraviesa desde que se produjo su regreso a Boca, y esto demandó que Riquelme tenga que adoptar una postura más que importante. “Cero preocupación por el día a día, no hay preocupación con su futuro porque quieren que Russo esté bien. Es lo único que quieren, si ni puede venir al Predio no hay problemas, van a trabajar sus colaboradores“, señaló el periodista Leandro "Tato" Aguilera en TyC Sports.

En el caso de que el experimentado entrenador no se encuentre en las condiciones de salud adecuadas, se le va a dar prioridad a un descanso y que quede relegado de sus funciones. Un rol que será asumido por Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, que se desempeñan como ayudantes dentro del cuerpo técnico. No es casualidad que hace unos días se haya dado una charla grupal.

El incidente entre el "Sifón" y Carlos Palacios demandó una charla en la que se advirtió que los enojos deben quedar relegados para un ámbito privado y no expuestos a la vista de todos. Se busca evitar que se hable de Boca en los medios por cuestiones que no estén vinculadas a lo deportivo. Además, los jugadores tienen que aceptar que en cualquier momento pueden ser reemplazados porque desde el banco entienden que es necesario adquirir un nuevo perfil en el campo de juego.

¿Russo podrá dirigir a Boca vs. Defensa y Justicia?

De momento, "Miguelo" ya se encuentra habilitado a participar de todos los entrenamientos de Boca y sumarse a la delegación que vaya a Florencio Varela para visitar al "Halcón" por la zona A. Sin embargo, su estado de salud será evaluado día tras otro y en caso de que sea necesario, se va a tomar la medida de que haga reposo.

De lo contrario, Úbeda cuenta con la habilitación correspondiente para asumir el rol de ser el primer entrenador del plantel del "Xeneize" y dar las órdenes durante los 90 minutos. No obstante, las decisiones deportivas se comparten y el experimentado técnico es quien tiene la última palabra al momento de planificar la lista de concentrados y el esquema del once titular.