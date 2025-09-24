Boca lleva visitantes ante Defensa en Florencio Varela: la decisión sobre el partido

Boca con hinchas en Florencio Varela

Hay una intención de la AFA de que el regreso de los hinchas visitantes en la Liga Profesional se vaya dando de manera gradual para que los partidos recuperen un clima que hace un tiempo no disponen. La novedad de la décima fecha del Torneo Clausura expone que Boca podrá llevar a su gente frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Lo primero a mencionar es que hay una buena voluntad por parte de los organismos de seguridad y de la Aprevide para que el Xeneize pueda contar con el apoyo de 3000 hinchas que se ubicarían en la cabecera Humahuaca del Estadio Noberto Tomaghello. No es la primera vez que le dan al equipo la posibilidad de disputar un partido con su parcialidad fuera de la Bombonera, porque la anterior había sido ante Independiente Rivadavia en la provincia de Mendoza.

La decisión nace por parte de Defensa y Justicia que vio el partido ante Boca como una buena manera de recaudar un ingreso de dinero que puede ser usado con varios fines. El pedido se hizo a las autoridades y aceptaron la solicitud, pero los hinchas visitantes no podrán presentarse con banderas. Solo tienen permitido llevar indumentaria del club por el cual van a alentar. Un medida que no fue del todo bien recibida, sin embargo no los coloca dentro de la categoría de neutrales.

Se espera que con el correr de la semana, Boca haga oficial la medida y ponga a la venta las entradas por medio de la web Boca Socios y su aplicación. El encuentro se encuentra programado para las 19 horas del próximo sábado 27 de septiembre. Uno que puede ser clave para avanzar posiciones en la tabla anual y soñar con la chance de quedar punteros, además de trasladarle la presión a River y Rosario Central.

¿Russo podrá estar presente?

Tras regresar a la clínica Fleni, Miguel Ángel Russo se sometió a un nuevo control y le entregaron el permiso correspondiente para que esté presente en la práctica de Boca. Hay que recordar que el lunes permaneció unas horas internado después de que un chequeo expusiera resultados negativos y presentara un cuadro de deshidratación que demandó la aplicación de suero.

Desde el club tomaron la decisión de que van a respetar cada una de las indicaciones que los profesionales médicos hagan sobre el entrenador. Si el permiso para que pueda dirigir no es entregado, se dejará que el plantel quede en manos de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez. En caso de que su salud no corra riesgo, el experimentado técnico se sentará en el banco de suplentes y dará las órdenes que mejor considere.

“Cero preocupación por el día a día, no hay preocupación con su futuro porque quieren que Russo esté bien. Es lo único que quieren, si ni puede venir al Predio no hay problemas, van a trabajar sus colaboradores“, informó Leandro Aguilera en TyC Sports.