Memes: Boca empató de local y las redes se ensañaron con Agustín Marchesín

El arquero xeneize fue el principal apuntado por los hinchas en redes sociales luego del empate 2-2 de Boca ante Central Córdoba. 

21 de septiembre, 2025 | 23.53

En un encuentro que prometía mucho, Boca Juniors no pudo sacar ventaja en La Bombonera y perdió la chance de treparse a la cima del torneo. El equipo se mostró impreciso y con falta de ritmo, como si hubiese "dormido la siesta", lo que le costó caro ante un rival que supo aprovechar sus momentos. En este punto, nuevamente las redes sociales fueron muy crueles con los jugadores y el más apuntado fue Agustín Marchesín. 

Los hinchas esperaban un partido encendido, pero lo que se vio fue un equipo que no logró imponer su juego y sufrió en defensa. La falta de contundencia en ofensiva y algunos errores en el medio campo hicieron que Boca no pueda dominar el encuentro como suele hacerlo en su casa. 

