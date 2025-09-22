Miguel Ángel Russo recibió el alta: qué pasa con el DT de Boca Juniors y su estado de salud

Russo tiene el alta, pero su estado de salud preocupa en Boca: qué pasó con el entrenador de 69 años.

El estado de salud de Miguel Ángel Russo preocupa a todo Boca Juniors, luego de que el entrenador de 69 años deba ser hospitalizado este lunes por la mañana. Apenas unas horas después de consumado el empate por 2 a 2 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, el DT del 'Xeneize' ingresó al Instituto Fleni en el barrio de Belgrano para realizarse estudios que tenía programados, aunque debió permanecer allí ya que lo notaron "débil y deshidratado". Si bien no hubo mayores precisiones acerca de su evolución y el club no publicó un parte médico, se dio a conocer que le colocaron suero para hidratarlo y ya está regresando a su casa para continuar descansando.

Russo estuvo presente en la igualdad frente al 'Ferroviario' este domingo, pocos días después de haber sido dado de alta tras una breve internación por una infección urinaria el pasado 2 de septiembre. Mientras Claudio Úbeda se hizo cargo de los entrenamientos del equipo, el DT logró recuperarse y retomar la actividad justo antes del duelo frente a Rosario Central por el Torneo Clausura en el Gigante de Arroyito. Ahora, su salud volvió a despertar la incertidumbre en el cuadro de La Ribera y los interrogantes acerca de si puede mantenerse en el cargo debido a la alta exigencia que tiene el ritmo del fútbol argentino.

Qué le pasó a Miguel Ángel Russo: por qué internaron al entrenador de Boca

Según informó el periodista Marcos Bonocore, 'Miguelo' ya regresó a su hogar este lunes por la tarde después de un día de chequeos en el Instituto Fleni. Los profesionales de salud lo encontraron deshidratado, razón por la que le dieron suero, algo débil y le detectaron valores altos de bilirrubina en su cuerpo. Mañana deberá concurrir nuevamente para hacerse una nueva tanda de chequeos médicos, y así poder determinar si está en condiciones de regresar a los entrenamientos; en caso de que los resultados sean positivos, el entrenador podrá estar presente en la práctica del 'Xeneize' por la tarde.

Por su parte, Martín Costa informó más temprano en ESPN que "ayer le puso muchas ganas, él siempre quiere estar ahí en la conferencia". También mencionó que, en pleno encuentro ante el 'Ferroviario', hubo una imagen que se repitió durante toda la noche en el partido disputado en La Bombonera: "Siempre se lo vio así, sentado y siguiendo el partido, mientras que el más cerca estaba del campo de juego era Úbeda".

"Me hago cargo": Russo explicó por qué hizo un solo cambio en Boca vs. Central Córdoba

Incluso, el director técnico de Boca Juniors llegó a presentarse en conferencia de prensa y hacerse cargo de una llamativa situación que se produjo durante el partido, en el que el conjunto santiagueño logró llevarse un punto gracias a un gol de Iván Gómez a siete minutos del final y estuvo al borde de ganarlo. El "Xeneize" realizó una única modificación a los 74 minutos, cuando se produjo el ingreso de Alan Velasco por Brian Aguirre. Esto fue motivo de consulta y una respuesta en la que el entrenador decidió asumir la responsabilidad. "Me hago cargo de todo, es una decisión mía", expresó en referencia por no haber hecho uso de los cuatro cambios restantes.

Central Córdoba se lo empató a Boca sobre el final y casi le gana; el 'Xeneize' dejó puntos valiosos en condición de local para seguir en lo más alto de la Zona A.

Esto generó que un periodista le señale que Boca había perdido la pelota y que el cansancio de algunos jugadores fue aprovechado por Central Córdoba para celebrar el empate. "Creo que hicimos un buen partido y en determinados momentos cometimos errores. Era un partido que Boca tenía dominado. No es que Boca retrocedió. Nos faltó tranquilidad y manejar los tiempos y las formas. Se hizo un buen partido en muchos aspectos", señaló.

"No me voy con bronca, pero era un partido que podíamos ganar. El fútbol argentino es así: cualquiera te pone tres delanteros, les da lo mismo todo. Si hacés 4 goles, está bien, y si logran empatar, mejor. Eso fue lo que nos pasó. De local hay que ganar. Me duele eso. Era un partido que teníamos acomodado", profundizó en su análisis.