"Me hago cargo": Russo explicó por qué hizo un solo cambio en Boca vs. Central Córdoba

Russo se hizo cargo del empate de Boca ante Central Córdoba

A los 83 minutos, Iván Gómez sorprendió a toda La Bombonera al marcar el tanto del empate y dejarle a Boca Juniors sin la oportunidad de sumar de a tres ante Central Córdoba de Santiago del Estero, pensando en la tabla anual. Esto provocó que en la conferencia de prensa se de un particular intercambio entre Miguel Ángel Russo y un periodista que comenzó con una frase en la que asume la responsabilidad.

Si se repasa la crónica del encuentro, se puede apreciar que el único cambio en el "Xeneize" se dio a los 74 minutos cuando se produjo el ingreso de Alan Velasco por Brian Aguirre. Esto fue motivo de consulta y una respuesta en la que el entrenador decidió asumir la responsabilidad. "Me hago cargo de todo, es una decisión mía", expresó en referencia por no haber hecho uso de los cuatro cambios restantes.

Esto generó que un periodista le señale que Boca había perdido la pelota y que el cansancio de algunos jugadores fue aprovechado por Central Córdoba para celebrar el empate. "Creo que hicimos un buen partido y en determinados momentos cometimos errores. Era un partido que Boca tenía dominado. No es que Boca retrocedió. Nos faltó tranquilidad y manejar los tiempos y las formas. Se hizo un buen partido en muchos aspectos", señaló.

"No me voy con bronca, pero era un partido que podíamos ganar. El fútbol argentino es así: cualquiera te pone tres delanteros, les da lo mismo todo. Si hacés 4 goles, está bien, y si logran empatar, mejor. Eso fue lo que nos pasó. De local hay que ganar. Me duele eso. Era un partido que teníamos acomodado", profundizó en su análisis.

Boca dejó pasar una oportunidad única

Pensando en el acceso a la Copa Libertadores, Boca debía ganar para ponerse en la misma línea que River en la tabla anual, y que venía de perder frente a Atlético Tucumán en la noche del sábado. De esta manera, la pelea por acceder de forma directa al certamen iba a adquirir otro color.

Es por ello que el encuentro del próximo sábado 27 de septiembre ante Defensa y Justicia puede llegar a ser clave para comenzar a trasladar la presión hacia los otros clubes. Los 90 minutos se van a disputar en Florencio Varela frente a un equipo que sueña con clasificar a los octavos de final del certamen y escalar posiciones para ingresar a la próxima Copa Sudamericana.

Una nueva oportunidad para Kevin Zenón

En el mercado de pases, el extremo recibió una oferta para marcharse al fútbol griego y en medio de las negociaciones preguntó por el estado de las mismas. Algo que no gustó mucho en el cuerpo técnico de Russo y decidieron marginarlo con el fin de que recupere un poco el enfoque que el resto del plantel dispone.

Sin embargo, la presencia de su nombre en la lista de concentrados frente a Central Córdoba permite pensar que se terminó el castigo y que de a poco comenzará a tomar un nuevo protagonismo. Si bien no ingresó, se trató de un medida del entrenador que decidió solo hacer uso de un cambio para intentar darle otro perfil al "Xeneize" en la cancha.