Boca puro: así festejó La Bombonerita el adiós de River de la Copa Libertadores 2025

Así festejó La Bombonerita la eliminación de River en la Copa Libertadores.

La Bombonerita de Boca Juniors estalló de alegría por la eliminación de River Plate de la Copa Libertadores 2025, mientras el equipo de básquetbol jugaba como local por la Liga Nacional. Además de la victoria por 82-67 frente a Racing de Chivilcoy, los fanáticos del "Xeneize" tuvieron un segundo motivo para festejar en la noche.

De hecho, se volvió viral el video del momento en el que los hinchas del "Xeneize" explotaron de felicidad cuando José Manuel López marcó de penal el 2-1 para Palmeiras en Brasil, que sentenció la serie. Los gritos de los seguidores del cuadro "azul y oro" retumbaron en todo el Estadio Luis Conde, apenas el "Flaco" cerró con su tanto la llave desde los doce pasos en el Allianz Parque de San Pablo.

Video: así festejó La Bombonerita de Boca la eliminación de River de la Copa Libertadores

Luego del grito desaforado del gol del "Flaco" López para el 2-1 de Palmeiras en Brasil, los hinchas del "Xeneize" entonaron una de las canciones más famosas del club contra el archirrival histórico. "Y dale Boca, y dale dale Boca, y dale Bo, y dale dale Boca. Y dale Boca, y dale dale Boca, y dale Boooooooo, y dale dale Boooo... Las gallinas son así, son las amargas de la Argentina, cuando no salen campeón, esas tribunas están vacías. Yo soy de Boca señor, cantemos todos con alegría, aunque no salgas campeón, el sentimiento no se termina", cantaron los fanáticos en casa.

Palmeiras eliminó a River de la Copa Libertadores una vez más.

Boca tendrá a sus hinchas ante Defensa y Justicia de visitante

La novedad de la décima fecha del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino expone que Boca podrá llevar a su gente frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela. Lo primero a mencionar es que hay una buena voluntad por parte de los organismos de seguridad y de la Aprevide para que el Xeneize pueda contar con el apoyo de 3000 hinchas que se ubicarían en la cabecera Humahuaca del Estadio Noberto Tito Tomaghello. No es la primera vez que le dan al equipo la posibilidad de disputar un partido con su parcialidad fuera de la Bombonera, porque la anterior había sido ante Independiente Rivadavia en la provincia de Mendoza.

La decisión nace por parte del "Halcón" que vio el partido ante Boca como una buena manera de recaudar un ingreso de dinero que puede ser usado con varios fines. El pedido se hizo a las autoridades y aceptaron la solicitud, pero los hinchas visitantes no podrán presentarse con banderas. Solo tienen permitido llevar indumentaria del club por el cual van a alentar. Un medida que no fue del todo bien recibida, sin embargo no los coloca dentro de la categoría de neutrales.

Se espera que con el correr de la semana, Boca haga oficial la medida y ponga a la venta las entradas por medio de la web Boca Socios y su aplicación. El encuentro se encuentra programado para las 19 horas del próximo sábado 27 de septiembre. Uno que puede ser clave para avanzar posiciones en la tabla anual y soñar con la chance de quedar punteros, además de trasladarle la presión a River y Rosario Central.