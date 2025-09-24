Russo, DT de Boca, pasará la noche internado en una clínica: el plan para reincorporarse a la práctica.

El entrenador Miguel Ángel Russo volvió a ausentarse este miércoles del entrenamiento de Boca Juniors y pasará la noche internado por chequeos médicos, a tres días del duelo entre el "Xeneize" y Defensa y Justicia, en cancha del conjunto de Florencio Varela.

Luego de haber estado presente en el partido ante Central Córdoba de Santiago del Estero y en la práctica de este martes, Russo no aistió esta mañana al predio de Ezeiza ya que tenía programada una visita a una clínica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se hará estudios que ya estaban acordados con anticipación.

Si todo sale de acuerdo a lo planeado, el DT se uniría a los entrenamientos del equipo este jueves, pensando en el choque del sábado frente al "Halcón" en condición de visitante. Quien estuvo al frente del plantel en la práctica fue Claudio Úbeda, primer asistente de Russo y quien está en permanente contacto con Miguel Ángel.

Cabe recordar que, a comienzos de septiembre, el DT ya había estado internado en el instituto Fleni luego que una infección urinaria se agravara. Por aquella situación, el conductor "Azul y Oro" se había perdido algunos entrenamientos y regresó a los entrenamientos el 5 de septiembre, luego de recibir el alta médica, y estuvo en el encuentro ante Rosario Central.

Boca, con hinchas visitantes ante Defensa en Florencio Varela

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene intención de que el regreso de los hinchas visitantes en la Liga Profesional se vaya dando de manera gradual para que los partidos recuperen un clima que hace un tiempo no disponen. La novedad de la décima fecha del Torneo Clausura expone que Boca podrá llevar a su gente frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Lo primero a mencionar es que hay una buena voluntad por parte de los organismos de seguridad y de la Aprevide para que el Xeneize pueda contar con el apoyo de 3000 hinchas que se ubicarían en la cabecera Humahuaca del Estadio Noberto Tomaghello. No es la primera vez que le dan al equipo la posibilidad de disputar un partido con su parcialidad fuera de la Bombonera, porque la anterior había sido ante Independiente Rivadavia en la provincia de Mendoza.

La decisión nace por parte de Defensa y Justicia que vio el partido ante Boca como una buena manera de recaudar un ingreso de dinero que puede ser usado con varios fines. El pedido se hizo a las autoridades y aceptaron la solicitud, pero los hinchas visitantes no podrán presentarse con banderas. Solo tienen permitido llevar indumentaria del club por el cual van a alentar. Un medida que no fue del todo bien recibida, sin embargo no los coloca dentro de la categoría de neutrales.

Se espera que con el correr de la semana, Boca haga oficial la medida y ponga a la venta las entradas por medio de la web Boca Socios y su aplicación. El encuentro se encuentra programado para las 19 horas del próximo sábado 27 de septiembre. Uno que puede ser clave para avanzar posiciones en la tabla anual y soñar con la chance de quedar punteros, además de trasladarle la presión a River y Rosario Central.