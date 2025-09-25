River cayó por 3 a 1 frente a Palmeiras y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025

River Plate perdió 3 a 1 ante Palmeiras en el Allianz Parque y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025. El 'Millonario' comenzó arriba en el duelo de vuelta con un gol de Maximiliano Salas, pero Vítor Roque volvió a poner en ventaja al 'Verdao' en la serie apenas comenzado el complemento y Juan Manuel López liquidó el encuentro con un doblete en los últimos minutos. Con este resultado, los dirigidos por Marcelo Gallardo se quedaron sin competencias internacionales para disputar en este 2025.

A pesar de mostrar una buena imagen en los primeros minutos y empujados por la motivación del gol temprano del ex Racing, el cuadro de Núñez recibió un duro golpe tras el empate parcial del local, que tuvo a Roque como su gran figura. Cuando el equipo empujaba en los minutos finales, Marcos Acuña provocó un penal y se hizo expulsar, evaporando las ilusiones de una remontada. Los brasileños enfrentarán en semifinales al ganador del cruce entre LDU de Quito y Sao Paulo, que jugarán este jueves por un lugar entre los mejores cuatro de la competición.

Los goles de la eliminación de River vs. Palmeiras en Copa Libertadores

Palmeiras vs River Plate: Ficha técnica