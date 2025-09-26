Sin Cavani ni Palacios en Boca y a la espera de Russo, Úbeda borró a otra figura del plantel

La primera medida fuerte de Úbeda en Boca con una figura del plantel

Boca Juniors visitará a Defensa y Justicia este sábado 27 de septiembre desde las 19 en Florencio Varela y Claudio Úbeda tomó una fuerte medida al frente del plantel ante la ausencia de Miguel Ángel Russo. Con las bajas confirmadas del uruguayo Edinson Cavani y el chileno Carlos Palacios, el exjugador de Racing dejará afuera de la lista de convocados a otra figura del plantel. Aún no trascendieron los motivos, pero sí que no será de la partida.

Después de no jugar contra Central Córdoba de Santiago del Estero en el empate 2 a 2 en la Bombonera, Exequiel "Changuito" Zeballos volvería a quedar separado de los citados del "Xeneize". El joven atacante surgido de las inferiores viene de atravesar una molestia en su tobillo y tampoco estaría para enfrentar al "Halcón". Mientras tanto, el "Sifón" piensa en el 11 inicial a la espera de "Miguelo" quien sigue internado en el Instituto Fleni.

Úbeda borró al Changuito Zeballos en Boca para jugar con Defensa y Justicia

Según informó el periodista Emiliano Raddi, el entrenador a cargo no contará con el futbolista santiagueño de 23 años para este compromiso. Si bien no justificó la ausencia del jugador, se estima que puede ser a raíz de la mencionada lesión que lo dejó afuera del compromiso contra el "Ferroviario". Todo indica que Alan Velasco ocuparía ese lugar en la cancha, aunque la palabra final la tendrá el propio Úbeda horas antes del partido.

En lo que va de la temporada, el "Changuito" jugó un total de 26 partidos en los que marcó 3 goles y brindó 2 asistencias. A su vez, estuvo en el banco de suplentes en el empate 1 a 1 con Rosario Central en Arroyito y no estuvo en la lista de convocados contra Central Córdoba de Santiago del Estero, aunque antes de ambos partidos sí sumaba minutos en cancha y hasta marcó un tanto en la goleada por 3 a 0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza. En cuanto al 11 titular de Boca, aún no está confirmado pero al menos habrá una modificación por la lesión del chileno Carlos Palacios.

Los números del Changuito Zeballos con la camiseta de Boca

Partidos jugados : 118.

: 118. Goles : 12.

: 12. Asistencias : 11.

: 11. Títulos: Copa de la Liga 2020 y 2022; Copa Argentina 2021; Liga Profesional 2022 y Supercopa Argentina 2023.

Cuándo juega Boca vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura: horario, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Halcón" y el "Xeneize" en Florencio Varela tendrá lugar este sábado 27 de septiembre desde las 19 en el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello. El arbitraje estará a cargo de Jorge Ignacio Baliño, mientras que la transmisión será de TNT Sports Premium. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow, entre otras alternativas. En cuanto al historial, se enfrentaron en 17 oportunidades de las cuales 10 ganó el elenco de la Ribera, 2 el "Halcón" y las 5 restantes fueron empates. La última vez que se vieron las caras fue en el Apertura, donde en la Bombonera el dueño de casa ganó por 4 a 0.