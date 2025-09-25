"Algo pasó...": Closs habló sobre el presente de Blondel en Boca

Por qué Blondel no juega en Boca

La presencia de Miguel Ángel Russo en Boca generó que haya una serie de cambios con determinados jugadores que forman parte del plantel profesional. Una realidad que sufrió bastante fue la de Lucas Blondel que de sumar varios minutos en el inicio de la temporada pasó a estar relegado y generar dudas hasta en periodistas de trayectoria como Mariano Closs.

Para Fernando Gago, se trataba de un lateral derecho con grandes condiciones futbolísticas pero su salida generó que se transforme en la tercera pieza de recambio y que se vea obligado a considerar la posibilidad de cambiar de club en el próximo mercado de pases. En la última ventana, el jugador presentó una propuesta del Corinthians de Brasil para salir a préstamo y contaba con una opción de compra, que no gustó a los dirigentes y fue rechazada. Al darse cuenta tarde de su situación, el ex Tigre quedó sin chances de modificar su presente deportivo.

Uno que comenzó a generar ciertas sospechas. “Algo pasó con Blondel, perdonenme… No puede pasar de jugar en Suiza a jugar algunos partidos con Gago a ni ir al banco, dale", expresó Mariano Closs en su programa en ESPN. La respuesta que se desprende desde Boca es que se trata de una decisión deportiva y que no tiene lugar porque hay otros que se encuentran en un nivel superior cómo para saltar al campo de juego.

Lo cierto es que el lateral derecho no suma minutos de manera oficial desde hace cuatro meses y es por ello que esto lo motivó a pedir un permiso especial para bajar a la Reserva con el fin de tener rodaje. La respuesta fue una que sorprendió bastante a los hinchas, ya que le permitieron moverse bajo las órdenes de Mariano Herrón. Su presencia no le quitó el lugar al titular, debido a que Diego Placente convocó a Dylan Gorosito al Mundial Sub 20 que comenzará dentro de poco.

En caso de que Lucas Blondel tenga un rendimiento destacado con la Reserva puede que se gane un lugar dentro del once titular o en el banco de suplentes de la primera. Aunque los comentarios señalan que hay grandes chances de que en el mercado de pases presente una propuesta formal para marcharse y así tener más oportunidades en otro club.

Russo nuevamente internado

El entrenamiento del miércoles expuso que Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez fueron los encargados de darle las órdenes a los jugadores y comenzar a ajustar detalles de cara al duelo contra Defensa y Justicia en el marco de la décima fecha. El motivo de la ausencia de Miguel Ángel Russo fue porque debía someterse a una serie de estudios que se encontraban programados con cierta antelación.

Además, se desprende que el experimentado entrenador pasar internado la noche en la clínica Fleni y que luego será dado de alta para así terminar la evaluación sobre su estado de salud. Hay que recordar que el pasado lunes estuvo bajo una estricta vigilancia médica después de que los estudios arrojaran valores no esperados y por la presencia de un cuadro de deshidratación que generó grandes preocupaciones.