Hasta cuándo Claudio Úbeda seguirá como entrenador de Boca en el Clausura

¿Hasta cuándo Ubeda dirige en Boca?

La décima fecha del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino expuso que Boca Juniors visitó a Defensa y Justifica en Florencio Varela con un importante cambio en lo que respecta a lo deportivo, debido a que Claudio Úbeda quedó al mando del plantel y fue el encargado de dirigir los 90 minutos. Una decisión que nace a partir del estado de salud de Miguel Ángel Russo, que no fue autorizado a retomar sus funciones.

"Hemos estado hablando. Respaldándolo en todo lo que nos diga y aprovecho para mandarle el saludo. No ha podido estar porque se está cuidando para estar mejor y él considerará cuándo pueda volver. Las decisiones importantes las toma Miguel, todo lo consensuamos y lo hablamos permanentemente”, expresó el nuevo entrenador del "Xeneize" en conferencia de prensa después de la derrota, al formar la dupla con Juvenal Rodríguez.

Lo cierto es que la presencia de Russo dentro del banco de suplentes de Boca se encuentra en suspenso, debido a que en la última semana tuvo que ser internado dos veces por diferentes problemas de salud. Esto obligó a los médicos a no entregarle el permiso necesario para que pueda estar en Florencio Varela. Algo que desde el club aceptaron sin reproche y le comunicaron al "Sifón" que debía hacerse cargo del plantel profesional.

Por otro lado, se conoció que hubo una decisión desde el cuerpo técnico que Boca tenga dos días libres y que recién este martes se encontrarán en el predio que se ubica en Ezeiza con el fin de preparar el partido ante Newell's. Hasta el momento, se desconoce si la práctica estará encabezada por Úbeda o si Russo retomará sus funciones.

¿Hasta cuándo Russo tiene contrato con Boca?

El contrato que se firmó en la previa del Mundial de Clubes expone que "Miguelo" se encuentra vinculado hasta junio del 2026. Uno que de momento no se va a retocar y mucho menos interrumpir. Si bien, ya son varios los episodios en donde su salud le impide sentarse en el banco de suplentes o estar al mando de las prácticas, hay una decisión institucional de que pueda trabajar con tranquilidad y que llegado el caso sean sus ayudantes los responsables de conducir a los jugadores.

"Si no puede estar en el predio, van a trabajar sus colaboradores" es la frase que desprende desde el "Xeneize" y que quedó más que ratificada el pasado sábado en la derrota ante Defensa y Justicia. El inicio de la última semana de septiembre expone que todavía no se encuentra confirmada la presencia del experimentado DT frente a Newell's. Algo que podría desencadenar en el segundo partido de Úbeda al mando del plantel profesional.

No obstante, las decisiones que son toman son todas compartidas y Russo desde la comodidad de su hogar se encarga de dejar bien en claro que es lo que pretende. Luego, los ayudantes en cancha buscarán replicar la idea o adaptarla en caso de que surja una situación inesperada.