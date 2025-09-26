El director técnico de Boca, Miguel Ángel Russo, sigue hospitalizado y volió a ausentarse en el entrenamiento del conjunto xeneize. La duda sobre si, efectivamente, etará ante Defensa y Justicia se mantiene.

Si bien dijo presente en la práctica del pasado martes, el director técnico de 69 años no asistió a la del miércoles en La Bombonera por unos exámenes médicos previstos, que contaron con el consenso del elenco “azul y oro”, por que la misma estuvo a cargo de Claudio Ubeda y Juvenal Rodríguez. En un principio se esperaba que Russo estaría disponible para conducir el entrenamiento del jueves, pero no recibió el alta médica y permanece en el sanatorio.

De esta manera, su presencia en Florencio Varela para enfrentar al “Halcón” por la decima fecha del campeonato local sería una incógnita. A principios de mes, el entrenador nacido en Lanús debió ser internado durante cuatro días en el Instituto Fleni por una infección urinaria, la cual lo dejó fuera de sus labores por diez días.

Durante la práctica de este jueves, el mediocampista chileno Carlos Palacios sufrió una distensión del músculo pectíneo izquierdo y quedó descartado para el choque ante Defensa y Justicia desde las 19:00 en el estadio Norberto Tito Tomaghello. Ante esto, el cuerpo técnico de Boca deberá buscar un reemplazante para el trasandino. En principio, la disputa por aquel puesto estaría entre Alan Velasco y Williams Alarcón.

Boca tendrá hinchas ante Defensa y Justicia

La (AFA) tiene la intención de que el regreso de los hinchas visitantes en la Liga Profesional se vaya dando de manera gradual para que los partidos recuperen un clima que hace un tiempo no disponen. La novedad de la décima fecha del Torneo Clausura expone que Boca podrá llevar a su gente frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela.

De acuerdo a información de TyC Sports, existe buena voluntad por parte de los organismos de seguridad y de la Aprevide para que el Xeneize pueda contar con el apoyo de 3000 hinchas que se ubicarían en la cabecera Humahuaca del Estadio Noberto Tomaghello. No es la primera vez que le dan al equipo la posibilidad de disputar un partido con su parcialidad fuera de la Bombonera, porque la anterior había sido ante Independiente Rivadavia en la provincia de Mendoza.

La decisión nace por parte de Defensa y Justicia, ya que el partido ante Boca es una gran oportunidad para recaudar un ingreso de dinero extra. El pedido se hizo a las autoridades y aceptaron la solicitud, pero los hinchas visitantes no podrán presentarse con banderas. Solo tienen permitido llevar indumentaria del club por el cual van a alentar. Un medida que no fue del todo bien recibida, sin embargo no los coloca dentro de la categoría de neutrales.