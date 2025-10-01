En medio de los constantes ataques que tiene la dirigencia de Boca Juniors, la comisión directiva de la institución xeneize presidida por Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal encabezó una reunión para convocar a una Asamblea General. Será el próximo 29 de octubre y allí se presentará una memoria y balance que será histórico para la institución.

Boca va a anunciar un superávit histórico que rondará los 25 millones de dólares al cierre del ejercicio. En este sentido, también se espera que en esa Asamblea General se trate un plan de obras de infraestructuras y, además, prepara el terreno para la ampliación del estadio La Bombonera donde se está renovando la fachada. Lo principal, según se dijo, es mejorar la capacidad, las oficinas de socios y el pasillo de acceso.

En este sentido, se habló de la remodelación en las cocheras y el playón de estacionamiento, ganando espacio y mejorando la seguridad con la incorporación de luminarias LED y cámaras de seguridad. Por otro lado, se confirmó la finalización de un comedor de 400m cuadrados para el fútbol femenino que también incluirá oficinas y nuevos espacios de diseño en la estructura que antes era utilizada como gimnasio.

Por su parte, en el predio que el club posee en Ezeiza, el plantel volvió a practicar hoy bajo el mando del ayudante de campo Claudio Úbeda mientras se espera la reaparición del entrenador Miguel Ángel Russo que permanece en reposo en su domicilio tras su internación la semana pasada en el sanatorio Fleni, luego de superar un cuadro de deshidratación y valores altos de bilirrubina.

¿Por qué Russo no estuvo en el entrenamiento de Boca?

De momento, sólo se encuentra confirmada la ausencia de "Miguelo" en el ensayo de este martes 30 de septiembre. Lo que respecta a las próximas jornadas va a ser una cuestión que se resolverá en las horas previas. Esto es producto de que los médicos y la familia del técnico son los encargados de tener la última palabra.

"Russo no comenzó la semana con el plantel de Boca, está a cargo de Claudio Úbeda, de su cuerpo técnico. Obviamente que está de alta, está en su domicilio", arrancó el cronista Diego Monroing en Sportscenter (ESPN). "Pero en ese sentido, Boca ya ha tomado una decisión. Es no interferir en justamente las decisiones y todo lo que tiene que ver con la salud de Russo. Que es él, su familia y su médico el que van marcando el día a día", agregó.

Por otro lado, Úbeda se encargó de dejar en claro que las decisiones más importantes en lo que respecta al armado del once titular es una decisión que no está en sus manos. Si bien, se encuentra en mayor contacto con los jugadores, el último en planificar el esquema táctico es Russo. "Hablé con Miguel hoy y ayer. Hemos estado hablando y respaldándolo en todo lo que nos diga. Yo estoy acá porque él se está cuidando para ponerse mejor y considerar cuándo puede volver", expresó el pasado sábado después de la derrota frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela.