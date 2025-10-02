Milei se puso a llorar al recordar el retiro de Palermo en Boca.

Javier Milei, el presidente de la Nación, tuvo tiempo libre como para hablar de fútbol y se puso a llorar en vivo al recordar el retiro de Martín Palermo en Boca Juniors. El líder de La Libertad Avanza fue hasta el estudio de Radio Mitre (AM 790) para dialogar con su amigo Gabriel Anello, periodista deportivo y relator en dicho dial.

Durante la entrevista, además de referirse al momento crítico del gobierno nacional, el economista de 54 años se acordó de la despedida del máximo goleador de la historia del "Xeneize" en La Bombonera. De hecho, reconoció que le costó muchísimo superar el adiós del exdelantero como jugador y hasta pidió cambiar de tema porque estaba demasiado emocionado.

Milei se emocionó al hablar de Palermo en Boca: "No pude soportar la tristeza que me causó ver a Martín retirarse"

Todo comenzó cuando Anello le preguntó en Radio Mitre si "le tiene miedo al fracaso" como Presidente de la Nación, a lo que el dirigente de ultraderecha respondió que "el tema es muy simple, ¿sabe quiénes son los que no fracasan? Los que no hacen. Y cuando usted hace...". Al respecto, se explayó: "Yo he sufrido verle errar penales a Martín Palermo, yo he llorado desconsoladamente cuando Martín erró los tres penales con la Selección Argentina, ¿pero sabe cómo grité el gol que hizo en el Mundial? ¿O cómo grité cuando gracias a ese gol clasificamos en la cancha de River, el día de la lluvia? ¿Sabe cómo grité el gol de la muleta? Es muy divertido lo que pasó ese día, yo iba al palco y mi papá me tenía agarrado del cinturón porque creía que me caía".

Acerca de la victoria del cuadro de La Ribera en la final de la Copa Intercontinental 2000 en Tokio, el Jefe de Estado repasó: "Ni le cuento lo que viví en Madrid... contra Real Madrid en Japón. Fuimos con mi hermana. Cuando sale el primero, lo veo al Chelo (Marcelo) Delgado ir por el costado y lo veía a Martín por el medio. Decía 'gol de Martín, gol de Martín', y la gente me miraba. La tiró al centro y fue gol de Martín". "Y después, cuando salió el pelotazo de (Juan Román) Riquelme, ¿cómo era que se llamaba el defensor afroamericano? (SIC) ¿Ukelele? (Claude) Makelele. Con Makelele encima, agarró e hizo el gol igual. Vi salir la pelota y dije 'gol de Martín'", añadió.

Tal fue el dolor que sufrió Milei cuando se marchó Palermo en Boca, que reveló: "Es más, cuando se retiró el día que le regalaron el arco tuve que dejar de ir a la cancha de Boca, no pude soportar la tristeza que me causó ver a Martín retirarse"." Fueron tantas alegrías que no pude volver... ¿Cómo no me voy a emocionar si me llenó de alegrías Martín? Salgamos de este tema", pidió con voz entrecortada. Y completó: "Recuerdo lo que he pasado cada vez que fui a la cancha de Boca. Yo era intenso de Boca, un termo. Y además era termo de Martín".

Palermo, el máximo goleador de la historia de Boca.

Los números de Palermo en Boca