Entradas Copa Potrero 2025: cuándo es y cómo asistir al torneo

La Crema fue el último campeón de la Copa Potrero.

Se juega una nueva edición de la Copa Potrero. Un torneo consiste en un torneo de fútbol 7, con equipos de distintos barrios y grandes figuras, que competirán en un formato profesional. Los partidos se juegan en el Club Municipal Lionel Messi, en Presidente Derqui, provincia de Buenos Aires, y se transmiten por ESPN y Disney+, donde se podrá seguir el campeonato que contará con algunos ex futbolistas y el ex delantero de la Selección Argentina, Sergio "Kun" Aguero, como uno de sus impulsores.

En la Copa Potrero participan 40 equipos y cada uno puede inscribir de 14 a 20 futbolistas mayores de 18 años. También deben contar con un entrenador. Entre los directores técnicos presentes se encuentra Diego Latorre, quien anunció que debutará en la función de coach para dirigir al equipo La Jaula. "Lo estoy depurando. Hay 25 o 26 y tengo que dejar una lista de 20 jugadores. Son todos pibes que se conocen. Hay un zurdo de 30 y pico que juega bárbaro. Ninguno es profesional", destacó el comentarista, quien señaló que aceptó el desafío porque se lo pidió su hijo, y lo hará "gratarola", sin cobrar nada.

Cuándo es la Copa Potrero y dónde se juega

La Copa Potrero se juega del 14 al 23 de noviembre de 2025.

Club Municipal Derqui - Lionel Messi (Henry Martin y España, B1635, en la ciudad de Presidente Derqui, partido de Pilar).

Cómó asistir al torneo y precios de las entradas

Carlos Tevez en la edición pasada del torneo.

Para estar presente en el torneo se pueden comprar las entradas a través de la página qrticket.

Los precios de las entradas para la Copa Potrero 2025

Día 10 - Final (23 de noviembre) - Preventa exclusiva: $55.000

Preventa exclusiva: $55.000 Preventa exclusiva - Pack fase de grupos (incluye los cinco primeros días de competición): $60.000

Preventa exclusiva - Pack 9 días (incluye nueve días, desde la fase de grupos hasta las semifinales): $110.000

Reglas de la Copa Potrero

Es un torneo que juegan 40 equipos

Cada equipo debe tener de 14 a 20 jugadores máximo y deben ser hombres mayores de 18 jugadores.

En caso de empate, se realizará una definición por penales. Debe patear un solo jugador por equipo en un arco especial con público.

Hay 350.000 dólares en premios.

Qué equipo salió campeón de la Copa Potrero en la edición 2024

En la edición pasada, el campeón de la Copa Potrero fue La Crema, que venció por 2-0 a Villa La Ñata en una final muy apasionante.