Sergio Kun Agüero volvió a bancar a Javier Milei: el insólito argumento que utilizó para justificar la pobreza.

Sergio "Kun" Agüero, exfutbolista e impulsor de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), volvió a apoyar públicamente a Javier Milei en medio de la crisis que atraviesa el Gobierno en materia económica y en la previa de las votaciones por el Garrahan y las Universidades, el surgido en Independiente justificó que la pobreza del país "existe hace años".

El exjugador de la Selección Argentina, que ya se había pronunciado en varias oportunidades en favor de las políticas de desfinanciamiento del Gobierno, comentó este martes, en un evento de la Fundación Paolini, cómo ve la situación del país: "A ver, es como todo, si vamos al caso, yo, cuando era chico, compañeros míos y en el barrio, no teníamos para comer, claramente. De no tener para comer existe hace años".

Luego, el exdeportista, que se retiró de la actividad profesional en 2021 debido a una arritmia cardíaca cuando jugaba en Barcelona, reafirmó su banca a Milei: "Después creo que el país a veces está bien, a veces está mal. Yo creo que, al final, tenemos que apoyar lo que hoy está".

Cabe recordar que Agüero fue uno de las pocas figuras destacadas del fútbol que utilizó el Gobierno nacional para instalar las SAD en nuestro país, hecho que, hasta el momento, no tuvo éxito debido a la gran oposición que surgió desde los clubes argentinos y sus socios.

Qué había dicho Kun Agüero sobre las SAD

En julio del 2024, el exjugador de Manchester City había defendido la postura del presidente Milei con respecto al arribo del sector privado al fútbol argentino, momentos después de que tuviera lugar, en aquel entonces, la autorización de la Inspección General de Justicia (IGJ) de transformar las instituciones del deporte en SAD.

En diálogo con el streamer Coscu -Martín Pérez Di Salvo-, el futbolista que surgió del "Rojo" de Avellaneda y se consagró campeón de América con la Selección Argentina 2021 insistió con su posición. Cabe destacar que en su momento recibió el apoyo del mandatario de nuestro país por sus palabras y ahora otra vez se metió en esta cuestión. Por supuesto, el "Kun" recibió el repudio por parte de varios usuarios a través de las redes sociales por sus dichos.

"Se habilitaron las Sociedades Anónimas Deportivas así que se vienen cosas picantes, como ustedes saben. Hay muchos que me matan pero a mí me da igual. Yo puedo opinar como todos los demás, yo opino y al que le guste bien y al que no, mala suerte. Opino que eso va a beneficiar", comenzó el "Kun" acerca de la llegada de las SAD y luego continuó con su "análisis" mientras sus compañeros se reían en pleno vivo.

"Igual está mal explicado, porque al final de cuentas los clubes para que sean privados sí o sí tienen que votar los socios. Si dicen que no es no, se acabó el tema, sí dicen que sí, privado. 2 + 2: 4, listo. Qué tanto. Dale la oportunidad a la gente que vaya a votar y decida. ¿Hay miedo? ¿Tienen miedo? ¿Están cagados? ¿Qué está pasando? Porque hay beneficios propios ¿O qué? Cuidado, porque empiezo... mejor me callo", concluyó el exjugador de Independiente.