¿Qué jugadores de Boca pueden perderse el Clásico con River y por qué?

Dos jugadores de Boca acumulan cuatro tarjetas amarillas

El calendario señala que un nuevo episodio del Superclásico del fútbol argentino se encuentra bastante cerca de cobrar protagonismo. Es por ello que en Boca hay alarmas encendidas, debido a que dos jugadores de gran importancia para Claudio Úbeda corren riesgo de quedarse afuera del partido ante River en el campo de juego de la Bombonera. Algo que conviene evitar y de una manera más que particular.

La derrota frente a Belgrano dejó varios problemas que el cuerpo técnico debe pulir en la semana con el fin de alcanzar el objetivo que es ingresar a la próxima Copa Libertadores y así romper con la racha de dos años consecutivos sin poder disputarla. Sin embargo, hay un problema inesperado que se presentó y que obliga a reaccionar con el fin de no estar ante una sorpresa cuando el clásico se haga presente.

Esto es producto de que Lautaro Di Lollo y Leandro Paredes llegaron a la cuarta amarilla. Una más y por reglamento estarán obligados a cumplir una fecha de suspensión en el próximo encuentro. Es por ello que Boca debe resolver qué hará con los mencionados y las amonestaciones que disponen. Hay una alternativa y es que se hagan sancionar frente a Barracas Central así descansan contra a Estudiantes.

Aunque el presente del equipo no está para que ninguno se quede afuera de la recta final de la Fase de Grupos del Torneo Clausura, debido a que es vital para el acceso a la máxima competencia organizada por la CONMEBOL. Por ende, la segunda alternativa sería confiar que los dos jugadores se controlen en el campo de juego y se desempeñen con responsabilidad.

Se reprogramó el partido ante Barracas Central

El encuentro correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura se encuentra reprogramado, después de que los clubes y la AFA tomen la decisión de suspenderlo por motivo del fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Uno que se estableció para la tarde del lunes 27 de octubre a las 16 horas.

La decisión de no postergar mucho más el pendiente de Boca se encuentra vinculado con la definición de los ocho clasificados de la Zona A del Clausura, debido a que esto podría retrasar los partidos correspondiente a la Fase de Eliminación. También afectará de gran manera a la clasificación de las copas internacional.

¿Cuántos partidos le quedan a Boca?

Además del partido pendiente ante Barracas Central, Boca tiene por delante una serie de compromisos más que interesantes que pueden llegar a marcar un antes y un después en el torneo pero como también en la continuidad del cuerpo técnico de Claudio Úbeda que está en observación.

El domingo 2 de noviembre tendrá que visitar a Estudiantes de La Plata en el marco de la fecha 14, pero puede que el día se modifique. Mientras que el clásico con River está programado para el fin de semana del 9 del mismo mes. La participación en la Fase de Grupos del Torneo Clausura se va a cerrar contra Tigres en la Bombonera. Esto va a determinar qué puesto ocupará el Xenieze en la tabla y cuál será su adversario.

