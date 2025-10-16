Qué es de la vida de Eduardo Tuzzio: cómo está hoy el ex River e Independiente

Eduardo Tuzzio con la camiseta de River.

Eduardo Tuzzio fue un defensor que dejó una huella importante en varios equipos y que tiene el privilegio de pocos de conseguir títulos en tres clubes grandes del fútbol argentino. Primero con San Lorenzo de Almagro, después en River Plate y finalmente en Independiente, que es quizás el lugar donde mayor cariño se ganó de parte de los hinchas.

Es que el simpatizante del "Rojo" no olvida su aporte en la Copa Sudamericana 2010 que ganó pateando el último penal de la final frente a Goiás. Así como también valora con casi la misma fuerza el penal que erró vistiendo la camiseta de Ferro frente al club de Avellaneda, cuando se encontraba en un muy mal momento en la B Nacional luchando por volver a la Primera.

Su nombre también quedó envuelto en una gran polémica histórica que dividió al plantel de River por una traición que sufrió por una infidelidad que tuvo como protagonistas a su esposa y su compañero y por entonces amigo Horacio Ameli. "Fue muy importante para mí irme a jugar al Mallorca después de eso. En ese momento sentía que me tenía que ir del país sí o sí, estaba muy mal, necesitaba salir, cambiar de aire. Mirá que dejaba a mis hijos y todo, eh, porque me fui solo, pero era una decisión que debía tomar, no tenía alternativas", rememoró en una entrevista con El Gráfico al referirse a ese momento.

Qué es de la vida de Eduardo Tuzzio hoy

En la actualidad, Tuzzio tiene 51 años y es ayudante de campo de su ex compañero Carlos Matheu en la reserva de Independiente, cargo que asumieron en 2025. Luego de la renuncia de Julio Vaccari, les tocó dirigir juntos el partido del "Rojo" frente a San Lorenzo que terminó en igualdad 1 a 1. También tuvo un paso por el equipo senior del club de Avellaneda, con el que quedó muy identificado tras su paso como futbolista, donde llegó a ser capitán.

Eduardo Tuzzio en la actualidad junto a Carlos Matheu.

Matheu y Tuzzio fueron pilares en la histórica conquista de la Copa Sudamericana 2010 por parte de Independiente, un título que el club no conseguía a nivel internacional desde hacía 15 años, la sequía más larga en ese ámbito del club. En la final contra Goiás de Brasil, el “Rojo” remontó un 0-2 en la ida para ganar 3-1 en la vuelta en el Libertadores de América y ambos terminaron levantando juntos la Copa.

Los clubes en los que jugó Tuzzio

Tuzzio con Matheu en la obtención de la Sudamericana 2010.

San Lorenzo.

Quilmes.

Olympique de Marsella.

River Plate.

Mallorca.

Independiente.

Ferro.

Tigre.

Los títulos de Tuzzio en su carrera