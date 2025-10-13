Quiénes son los jugadores de Independiente que quedan libres en diciembre 2025: la lista completa

Independiente atraviesa uno de los momentos más complicados en la historia del club. Con un comienzo del torneo Clausura 2025 que ya se convirtió en la racha más larga que estuvo el "Rojo" desde un arranque de campeonato sin conseguir la victoria. En el medio, una multiplicidad de factores que llevaron al conjunto de Avellaneda a esa realidad, con un último mercado de pases que no dio los frutos esperados y un equipo que pasó de ser semifinalista del torneo local con pasajes de muy buen fútbol a navegar en las profundidades de la tabla de posiciones.
Con cambio de entrenador en el medio, el "Rojo" deberá definir a fin de año el futuro de varios jugadores que, en varios casos, son importantes en el plantel. Se trata de una situación compleja porque en el medio existe la chance de que el club se quede afuera de todas las competencias internaciones en 2026, lo que reducirá los ingresos de la institución y hará más difícil sostener algunos contratos.
A qué jugadores de Independiente se les vence el contrato en diciembre 2025
- Joaquín Blázquez: Arquero con contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.
- Nicolás Freire: Defensor central con contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.
- Rodrigo Fernández Cedrés: Mediocampista, contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.
- Federico Mancuello: Mediocentro con contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.
Cuál es la situación de cada jugador en Independiente
- En el caso de Blazquez, el futbolista se encuentra a préstamo por un año proveniente de Talleres de Córdoba, con una opción de compra por el 50% del pase valuada en 650 mil dólares.
- Respecto a Freire, su llegada al Rojo fue muy particular. Llegó en condición de libre en el verano de este año lesionado, por lo que su sueldo comenzó a pagarse recién en julio. Es la primera opción de recambio a Sebastián Valdez y tuvo poca continuidad. Su futuro es una incógnita.
- En cuanto a Rodrigo Fernández Cedrés, su caso es uno de los que más preocupación despierta. Titular en la consideración del entrenador Gustavo Quinteros, se encuentra a préstamo desde enero proveniente del Santos de Brasil, por un año, sin cargo y sin opción de compra. De esta manera, a menos que logre llegar a algún acuerdo con el club brasileño, después de diciembre debería volver a tierras brasileñas.
- Por último, lo de Federico Mancuello es una verdadera incógnita. El futbolista llegó en agosto de 2023 en condición de libre, proveniente de Pueblas de México, para darle una mano al equipo en un momento complejo. Sin embargo, en los últimos meses jugó muy poco y cuando le toca entrar, es para los últimos minutos de algún partido. También es un líder positivo en el plantel, por lo que no será sencillo definir su futuro.