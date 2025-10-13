Quiénes son los jugadores de Independiente que quedan libres en diciembre 2025: la lista completa

Qué jugadores de Independiente se pueden ir en diciembre 2025.

Independiente atraviesa uno de los momentos más complicados en la historia del club. Con un comienzo del torneo Clausura 2025 que ya se convirtió en la racha más larga que estuvo el "Rojo" desde un arranque de campeonato sin conseguir la victoria. En el medio, una multiplicidad de factores que llevaron al conjunto de Avellaneda a esa realidad, con un último mercado de pases que no dio los frutos esperados y un equipo que pasó de ser semifinalista del torneo local con pasajes de muy buen fútbol a navegar en las profundidades de la tabla de posiciones.

Con cambio de entrenador en el medio, el "Rojo" deberá definir a fin de año el futuro de varios jugadores que, en varios casos, son importantes en el plantel. Se trata de una situación compleja porque en el medio existe la chance de que el club se quede afuera de todas las competencias internaciones en 2026, lo que reducirá los ingresos de la institución y hará más difícil sostener algunos contratos.

A qué jugadores de Independiente se les vence el contrato en diciembre 2025

Joaquín Blázquez : Arquero con contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.

: Arquero con contrato hasta el 31 de diciembre de 2025. Nicolás Freire : Defensor central con contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.

: Defensor central con contrato hasta el 31 de diciembre de 2025. Rodrigo Fernández Cedrés : Mediocampista, contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.

: Mediocampista, contrato hasta el 31 de diciembre de 2025. Federico Mancuello: Mediocentro con contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.

Cuál es la situación de cada jugador en Independiente