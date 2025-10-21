Así quedó la tabla anual para la Copa Libertadores y Sudamericana en el fútbol argentino tras una nueva fecha

Este lunes 20 de octubre finalizó la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, y las definiciones por los puestos de descenso y las clasificaciones a competiciones internacionales están al rojo vivo. A falta de tres jornadas y con Platense siendo el único que tiene cupo asegurado para la Copa Libertadores 2026 (por haber sido campeón del Apertura), más de diez equipos disputan los tres cupos para el máximo certamen continental a nivel clubes (dos directos y uno para fase previa) y los seis para Copa Sudamericana. Por otra parte, en la zona baja de la tabla anual, son ocho los conjuntos que pelean por no bajar a la Primera Nacional.

Rosario Central lidera con amplia diferencia: el 'Canalla' tiene 59 unidades y un partido pendiente, por lo que una victoria le asegura un lugar en la próxima edición de la Libertadores. Al cuadro rosarino lo siguen River Plate con 52, Argentinos Juniors y Deportivo Riestra con 51 (el 'Malevo' se impuso este lunes ante Instituto en condición de local) y Boca Juniors con 50. El 'Millonario', que disputará el Superclásico frente al 'Xeneize' en la siguiente fecha, tiene chances de obtener un cupo si gana la Copa Argentina al igual que el 'Bicho': ambos están en las semifinales del torneo y enfrentarán a Independiente Rivadavia de Mendoza y Belgrano de Córdoba respectivamente por un lugar en la final.

Un poco más abajo, Racing Club, Lanús y Barracas Central están en la línea de 46 puntos, y se ilusionan con un tropezón de los de arriba y un sprint final para pelear, al menos, por un repechaje a la Libertadores. Si el elenco de Núñez o el de La Paternal salen campeones de la Copa Argentina, liberarían un cupo que podría beneficiarlos en este objetivo. Mientras tanto, ocupan puestos de Sudamericana al igual que Tigre, que tiene 44. San Lorenzo y Huracán, ambos con 43, y Estudiantes de La Plata, con 42, se mantienen cerca y luchan por un lugar en una competencia internacional el próximo año. El 'Ciclón' visitará esta noche a Atlético Tucumán en vistas de subir posiciones en la tabla, y Huracán recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero el miércoles.

En esta edición, los dos equipos que descenderán a la segunda categoría del fútbol argentino serán el último de la tabla anual y el último de la tabla de promedios. Actualmente, Aldosivi ocupa ambos lugares, por lo que el segundo descenso sería para el anteúltimo de la anual. De momento, son cinco los equipos que buscan escaparle a ese puesto: San Martín de San Juan (26 puntos), Godoy Cruz (27 puntos), Talleres de Córdoba (27 puntos), Gimnasia y Esgrima La Plata (29 puntos) y Newell's Old Boys (30 puntos). Sarmiento de Junín tiene las mismas unidades que la 'Lepra', pero también adeuda un encuentro.

El 'Santo' tiene dos duelos ante rivales directos: en la próxima jornada enfrentará al 'Tomba' en una nueva edición del clásico cuyano, mientras que cerrará su participación en el Clausura contra Aldosivi. El cuadro cordobés, que perdió ante River en su última presentación y es el otro club complicado con el descenso, jugará con Vélez, Platense e Instituto para mantener la categoría.

LA TABLA ANUAL