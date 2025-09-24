Lanús metió un batacazo en el Maracaná y pasó de ronda en la Sudamericana

Lanús se hizo fuerte esta noche en Brasil tras empatar 1 a 1 con Fluminense y lograr así el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, en un encuentro llevado a cabo en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

El gol del conjunto “Granate” lo convirtió Dylan Aquino, a los 22 minutos del segundo tiempo, mientras que Agustín Canobbio había abierto el marcador para los locales, a los 20 de la etapa inicial. Con este resultado, el conjunto comandado por Mauricio Pellegrino avanzó a la siguiente instancia del certamen internacional, por la victoria de 1 a 0 obtenida en “La Fortaleza”, donde deberá enfrentarse al ganador de la serie entre Alianza Lima de Perú y Universidad de Chile (el cotejo de ida entre ambos terminó en empate sin goles).

Con respecto al ámbito local, el “Grana” deberá visitar a Instituto de Córdoba, el próximo domingo desde las 20:15 en el estadio Monumental Presidente Perón por la decima fecha del Torneo Clausura 2025. En el primer tiempo, el conjunto granate se vio ampliamente superado por los locales y no consiguió mantener la mínima ventaja obtenida en La Fortaleza. Luego de tanta insistencia en el área rival, el “Flu” logró romper el cero de la mano de Agustín Canobbio, quien definió con una acrobacia para abrir el marcador e igualar parcialmente la serie.

A los 32 minutos, Everaldo Stum le ganó el duelo a su marcador y conectó de cabeza un centro desde la izquierda por parte del colombiano Kevin Serna. Sin embargo, no logró dirigir el disparo hacia el arco y el resultado no sufrió modificaciones. El comienzo del complemento se vio demorado por incidentes en las tribunas entre los hinchas de Lanús y la Policia brasileña. Miembros de la fuerza de seguridad en Rio de Janeiro comenzaron a golpear y reprimir a la parcialidad visitante por presuntos disturbios entre miembros de la barra del equipo argentino en los baños del recinto.

Una vez calmada la situación, el cotejo continuó con normalidad y el elenco brasileño volvió a arremeter a los de Pellegrino. A los 9, el arquero del “Grana”, Nahuel Losada, contuvo un remate a quemarropa de Matheus Martinelli y evitó el segundo tanto de los locales. Poco tiempo después, el defensor argentino Juan Pablo Freytes se elevó para impactar de cabeza un balón desde la derecha, pero el remate se fue apenas desviado y no pudo ampliar la diferencia en el marcador.

Sin embargo, en una de las pocas oportunidades que generó el cuadro del sur del país, Dylan Aquino combinó con Marcelino Moreno y la joya de 20 años definió con gran categoría para vencer al guardameta Fábio e igualar la partida. Sobre el final, la suerte estuvo a favor de Lanús luego de que el disparo de cabeza de Germán Cano se estrellara en el palo derecho de Losada.