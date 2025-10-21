Un astrólogo acabó con las dudas y vaticinó cómo sale Racing vs. Flamengo

Racing Club y Flamengo se verán las caras este miércoles 22 de octubre a las 21.30 horas en el Estadio Maracaná, por la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2025, con el objetivo de conseguir una buena ventaja para la vuelta en el Cilindro una semana después. Un astrólogo hizo su análisis con respecto a esta serie en la que los de Gustavo Costas irán por la clasificación a la gran final. La "Academia", último campeón de la Sudamericana y la Recopa, sueña con volver al duelo decisivo después de 58 años.

La última vez que lo alcanzó fue justamente cuando se consagró campeón en 1967, por lo que tendrá la chance no sólo de avanzar, sino también después de levantar el trofeo si lo primero sucede contra el ganador de Liga de Quito vs. Palmeiras el 29 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, Perú. Claro que antes tendrá que eliminar al "Mengao" y no será tarea fácil. Ante esta situación, el vidente Juan Cruz Sirius compartió su análisis y sorprendió.

Según la astrología, Flamengo es el favorito ante Racing en la ida por la Copa Libertadores

"Es fundamental la hora de fundación de ambas instituciones, en este caso sólo contamos con una franja aproximada de horario de la asamblea fundacional lo cual puede tomar riesgoso hacer un pronóstico preciso", anticipó el astrólogo en las primeras líneas de su predicción. Posteriormente dio las fechas en las que se fundaron tanto la "Academia" como el "Mengao" y reveló cómo esto influirá en la semifinal del certamen continental.

"En los últimos años viene teniendo el poderoso tránsito de Plutón converso en armonía a su Sol, favoreciéndolo. El tema es que para estas semanas de finales de octubre toman fuerza dos tránsitos inamónicos que pueden generarle complicaciones, adversidades y/o frustraciones. Plutón en cuadratura a su Venus y Saturno en cuadratura a su Urano", escribió sobre el elenco de Avellaneda. A su vez, sobre los brasileños añadió que observa el "gran benéfico Júpiter que está transitado en armonía al Sol del club para estas semanas", lo cual sería favorable.

Quién se quedará con la serie entre Racing y Flamengo según la astrología

Con respecto a quién será el triunfador en este duelo de 180 minutos entre la "Academia" y el "Mengao", Juan Cruz Sirius aseguró que "parece estar mejor aspectado Flamengo". "Si le doy una mirada a la carta astral debut de los entrenadores, que está por abajo en el orden de importancia comparado con la carta de los clubes, observo que la cosa está más pareja porque ahí la carta de Filipe Luis recibe una tensión de Marte, lo cual puede hablar de riesgos, violencia, lesiones o expulsados", profundizó. Y concluyó que "Flamengo corre con ventaja astrológica para esta serie por su carta natal", aunque aclaró que "los argentinos pueden torcer esta diferencia".

Cuándo juegan Flamengo vs. Racing: hora, TV y cómo verlo online

El partido de ida de las semifinales será el miércoles 22 de octubre a las 21.30 en el Maracaná, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. La vuelta será una semana después en el Estadio Presidente Perón y el ganador de la serie se medirá con quien triunfe entre Liga de Quito de Ecuador y Palmeiras de Brasil. La transmisión en vivo en la televisión será de Fox Sports, mientras que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.