Costas arma el rompecabezas en Racing vs. Aldosivi: muchas bajas y la cabeza en Flamengo

El rompecabezas que arma Gustavo Costas en Racing vs. Aldosivi.

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, arma el rompecabezas en la formación para recibir a Aldosivi. Es que el partido frente al cuadro de Mar del Plata será apenas cinco días antes de la visita a Flamengo, por la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2025. Sin embargo, el conjunto de Avellaneda necesita los tres puntos en el "Cilindro" para pasar a meterse entre los ocho mejores de la Zona A en el Torneo Clausura del fútbol argentino. Además, tampoco le sobra nada en la tabla anual, que clasifica a los torneos internacionales del 2026.

Con la inmediatez del choque con el "Mengao" en Río de Janeiro, Brasil, el director técnico de 62 años sufrirá algunas bajas por lesiones y preservará a otros jugadores que no están al ciento por ciento físicamente. De movida, ya están descartados Gabriel Arias, Franco Pardo, Gabriel Rojas, Alan Forneris y Elías Torres.

En tanto, estarán en duda hasta último momento Facundo Cambeses, Facundo Mura, Santiago Sosa, Juan Ignacio Nardoni y Adrián "Maravilla" Martínez. Por si fuese poco, no están para jugar los 90 minutos otros integrantes del plantel del Racing de Costas, como por ejemplo Matías Zaracho, Santiago Solari y Luciano Vietto. La idea también es no desgastar demasiado a Bruno Zuculini y Duván Vergara, que podrían tener acción en tierras cariocas.

El arquero regresará recién este miércoles por la tarde de Estados Unidos tras la convocatoria a la Selección Argentina, por lo que habrá que ver si el director técnico lo colocará como titular o no. En el caso de que no lo arriesgue, sería el debut absoluto del juvenil de 21 años Francisco Gómez, ya que Arias está lesionado. Por otra parte, Mura, Sosa y Martínez vienen entrenándose diferenciado para bajar las cargas. Por último, Nardoni, Zaracho, Solari y Vietto regresan de las lesiones y en el cuerpo técnico prefieren llevarlos de a poco.

La posible formación de Racing vs. Aldosivi, repleta de cambios

En este contexto, el DT podría alinear a Facundo Cambeses o Francisco Gómez; Marco Di Césare, Marcos Rojo, Santiago Quirós; Gastón Martirena, Bruno Zuculini o Martín Barrios, Richard Sánchez, Ignacio Rodríguez; Duván Vergara o Ramiro Degregorio, Adrián Balboa y Adrián Fernández.

Cambeses vuelve tarde de la Selección Argentina y es duda en Racing vs. Aldosivi.

Racing vs. Aldosivi: hora, TV en vivo y streaming

La "Academia" recibirá al "Tiburón" el viernes 17 de octubre del 2025 a las 19 horas en el "Cilindro" de Avellaneda, con el arbitraje de Sebastián Zunino. Será por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino. La transmisión en vivo en la televisión será del canal TNT Sports. En tanto, el streaming online irá por TNT GO, Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow.

¿Cuándo juega Racing vs. Flamengo?