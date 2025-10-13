Racing confirmó 3 nuevos lesionados de última hora y sufre Costas para la Copa Libertadores

Racing confirmó 3 nuevos lesionados y sufre Costas ante Flamengo.

Racing confirmó las lesiones de otros tres jugadores del plantel profesional, por lo que las novedades negativas no se detienen para el entrenador Gustavo Costas en este sentido. Es que Gabriel Arias, Gabriel Rojas y Alan Forneris terminaron lastimados el encuentro frente a Banfield como visitante, en la victoria por 3-1 por el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino.

Arias

De acuerdo con la información del club de Avellaneda, el arquero sufrió un esguince acromioclavicular derecho. El neuquino nacionalizado chileno reemplazó a Facundo Cambeses en el choque con el "Taladro", ya que Lionel Scaloni convocó al ex Huracán a la Selección Argentina. Si bien es el único de los tres que pudo completar el cotejo, será esperado hasta último momento para ser si podrá viajar a Río de Janeiro para el duelo con Flamengo de Brasil, por la semifinal de la ida de la Copa Libertadores.

Rojas

El lateral izquierdo, clave en el equipo de Costas, padeció una lesión muscular del bíceps femoral derecho (desgarro) que lo marginará como mínimo del primer partido ante el "Mengao". De cualquier manera, hay esperanza de que pueda reaparecer al menos en el banco de los suplentes para la revancha en el "Cilindro" de Avellaneda.

Forneris

El mediocampista de contención suplente, que llegó desde Colón de Santa Fe, la sacó barata porque se temía lo peor: sufrió un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. Al igual que el caso de Rojas, está descartado para la ida frente a Flamengo y seriamente en duda para la vuelta.

¿Quiénes son los otros lesionados de Racing?

Franco Pardo

El defensor que arribó desde Unión de Santa Fe, que tuvo un gran rendimiento, sufrió un desgarro de grado 3 en el aductor proximal del muslo izquierdo con un pequeño desprendimiento en el músculo, por lo que se perderá la serie completa ante el "Fla". Es más, es probable que no pueda volver a jugar hasta el 2026.

Juan Ignacio Nardoni

El volante de contención se recupera de un desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha, aunque todo indica que dirá presente en la ida contra Flamengo. Es más: es probable que pueda reaparecer cinco días antes para tomar ritmo, frente a Aldosivi en Avellaneda.

Elías Torres

El centrodelantero que llegó desde Aldosivi de Mar del Plata sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que no regresará a las canchas hasta mediados del próximo año.

Facundo Mura, Santiago Sosa y Adrián "Maravilla" Martínez, entre algodones

Los tres futbolistas no jugaron los últimos dos encuentros para descansar, simplemente para bajarles las cargas ante el cansancio y el desgaste por la acumulación de encuentros. En principio, estarán ante Flamengo, aunque habrá que seguir atentamente sus respectivas evoluciones en el día a día.

¿Cuándo juega Racing vs. Flamengo?