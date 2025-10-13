Así quedó la tabla de posiciones en el Clausura 2025 tras la derrota de River ante Sarmiento

La tabla de posiciones del fútbol argentino volvió a dejar cambios tras los partidos del domingo. La derrota de River en el estadio Monumental dejó un golpe duro para Marcelo Gallardo y su equipo, ya que la derrota 1-0 ante Sarmiento lo deja muy complicado en la tabla de posiciones. El problema no es solamente lo que pasá en cada grupo para el equipo Millonario si no tambien en la tabla acumulada.

Así quedó la tabla de posiciones del fútbol argentino

Tabla acumulada