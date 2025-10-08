Racing va por un refuerzo: los 5 jugadores en carpeta de Diego Milito y Gustavo Costas

Racing va con todo por un refuerzo tras la grave lesión de Elías Torres.

Racing va con todo por un refuerzo después de la grave lesión de Elías Torres. Es que el centrodelantero suplente se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que estará alrededor de ocho meses sin volver a las canchas. Ello es lo que le permite, según el reglamento, reemplazar al ex Aldosivi en la lista de buena fe de la Copa Libertadores 2025, en la que enfrentará a Flamengo de Brasil en la semifinal.

Si bien el hipotético fichaje del club de Avellaneda no podrá disputar el Torneo Clausura del fútbol argentino, lo importante para el entrenador Gustavo Costas, el presidente Diego Milito y el Director deportivo Sebastián Saja es tener una alternativa más en la posición de centrodelantero frente al conjunto carioca. Es que el "9" titular, Adrián "Maravilla" Martínez, está al límite de las amonestaciones en el máximo torneo continental y se perderá un encuentro si recibe otra tarjeta amarilla. Para colmo, Adrián "Rocky" Balboa no estuvo a la altura de las circunstancias hasta el momento y Luciano Vietto se lesiona permanentemente.

Los 5 jugadores en la carpeta de Racing para tener un refuerzo en reemplazo de Elías Torres

Milton Giménez

El centroatacante de Boca Juniors siempre fue del gusto de Costas, que ya lo pidió cuando estaba en Banfield. Sin embargo, con un contrato vigente con el "Xeneize" hasta diciembre del 2027, su llegada a Avellaneda es prácticamente imposible. Por los problemas físicos de Edinson Cavani, el jugador de 29 años es titular en el cuadro de La Ribera. Con un rendimiento alto en líneas generales, acumula 15 goles y 4 asistencias en 52 partidos oficiales con la camiseta azul y oro.

Sebastián Villa

El extremo de 29 años, de Independiente Rivadavia de Mendoza, brilla con la camiseta de la "Lepra". Con gambeta y desequilibrio individual, aunque con pocos goles, el colombiano ex Boca es del gusto de Costas. No obstante, no convence a la Secretaría Técnica por los problemas extradeportivos y las denuncias de violencia de género que tuvo cuando estaba en el "Xeneize". Suma 10 gritos y 14 asistencias en 54 presentaciones con el elenco cuyano.

Enzo Copetti

El atacante de 29 años es, tal vez por estas horas, el que más chances tiene de llegar a Racing como refuerzo. Es que es el único que es suplente en su equipo, Rosario Central. Además, ya conoce el club, ganó el Trofeo de Campeones 2022 con esta camiseta y es el que mejor podría cumplir la función que hacía Maximiliano Salas: hacerle el "trabajo sucio" a "Maravilla" Martínez para que el goleador tenga más espacios dentro del área. En la "Academia" aportó 31 tantos y 8 asistencias en 96 cotejos.

Copetti ya fue campeón con Racing.

Alexis Cuello

El delantero de 25 años surgió en las divisiones inferiores de la "Acadé" y ya conoce el club, aunque no tuvo muchas oportunidades en la Primera. Una de las figuras actuales de San Lorenzo se destaca en el "Cuervo", por lo que es casi imposible que en Boedo lo dejen salir rumbo a un rival directo. Allí anotó 12 goles y convidó 2 asistencias en 67 encuentros.

Ronaldo Martínez

El atacante de Platense y de la Selección de Paraguay, de 29 años, es una de las estrellas del "Calamar". Ya campeón a mitad de este 2025, se destaca por sus tantos, la presión a los defensores rivales, el juego aéreo y la movilidad. Junto con Copetti, es uno de los que tiene posibilidades de arribar a Avellaneda. Con 21 goles y 8 asistencias en 109 partidos, vive un gran presente y también puede ser importante la vidriera para ir al Mundial 2026 con la "Albirroja" de Gustavo Alfaro.