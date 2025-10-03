Salas liquidó a Milito tras eliminar a Racing y recibió una dura sanción en River: "Muy mal"

Maxi Salas explotó contra Diego Milito tras eliminar con River a Racing y AFA dio a conocer la sanción por el Torneo Clausura.

River Plate eliminó a Racing de la Copa Argentina y el principal protagonista de la noche fue Maxi Salas. Además de haber hecho el único gol del partido, el delantero liquidó al presidente de la "Academia", Diego Milito, por cómo fue tratado en su salida del club, y horas después recibió una dura sanción por la roja que había visto ante Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura.

Minutos después que finalizara un encuentro caliente en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central, que tuvo encontronazos entre jugadores tras el pitido del árbitro, Salas intentó bajar los ánimos con la gente, pero marcó una clara diferencia con respecto a los últimos presidentes de Racing. "Agradecer también a la dirigencia anterior, a Víctor (Blanco), que confió en mí junto con Gustavo (Costas). La verdad que agradecerle a ellos y contento, feliz“, comenzó diciendo en TyC Sports.

Luego, el exjugador de Palestino negó su agradecimiento para con la directiva que comanda Milito con un mensaje contundente. "¿A esta dirigencia? No, se portaron muy mal conmigo. A los desagradecidos, que le vaya bien. Siempre con respeto, siempre. Siempre di todo por el club, pero bueno, agradecido a la gente que siempre me bancó en todas. Por más que estén enojados conmigo“", manifestó.

Cabe recordar que el atacante, de 27 años, tuvo una partida agitada del club de Avellaneda, en la que ambas partes dieron su versión. Según la dirigencia, el jugador ya había aceptado un ofrecimiento para renovar el contrato y quedarse en el club hasta al menos tres años más, sin embargo, Salas negó haber llegado a un acuerdo con Racing y, ante la espera, acordó marcharse a River, que pagó 10 millones de dólares por la cláusula de rescisión.

La sanción que recibió Salas en River

Luego del triunfo contra Racing, el Tribunal de Disciplina de AFA informó que Salas recibió dos fechas de suspensión por su expulsión contra Deportivo Riestra, cuando el ábritro Pablo Echavarría le sacó la roja por insultos al juez de la línea en el segundo tiempo.

Con esta sanción, Marcelo gallardo no podrá contar con su delantero para los encuentros frente a Rosario Central y San Martín de San Juan, por lo que restrá saber si el colombiano Miguel Borja regresa a la titularidad. Hasta el momento, Sebastián Driussi continúa recuperándose de su lesión y su presencia el domingo ante el "Canalla" no está confirmada.

Los números de Maxi Salas en Racing

Partidos: 76.

Goles: 13.

Asistencias: 9.

El gol de Maxi Salas para River vs Racing y su reacción

River Plate se puso rápidamente en ventaja en los cuartos de final de la Copa Argentina frente a Racing Club gracias a Maximiliano Salas, ex futbolista de la 'Academia', que no festejó el gol por su pasado en el equipo. El delantero, que fue blanco de cantos contra él en la previa por parte de los hinchas de la 'Academia', recibió una habilitación de Facundo Colidio luego de un gran pase en profundidad de Marcos Acuña para romper el cero en el marcador a los cinco minutos del primer tiempo. Con este resultado parcial, el 'Millonario' se metió en las semifinales del certamen, instancia en la que enfrentaría a Independiente Rivadavia de Mendoza.